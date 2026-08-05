'Seize moments de ma vie' d’Albert Serra inaugurarà la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià
L'apartat comptarà amb tres estrenes mundials, dos estrenes espanyoles i deu òperes primes
El cineasta Albert Serra serà l’encarregat d’inaugurar la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià amb el seu darrer treball ‘Seize moments de ma vie’. Es tracta d’un llargmetratge de no-ficció - que s’estrenarà primer al Festival Internacional de Cinema de Locarno – que fa una aproximació a la vida de l’actriu i cantant Ingrid Caven. La clausura de l’apartat la farà Vanesa Benítez amb ‘200 vidas, Paco Rabal’. Made in Spain incorpora enguany més de 20 títols entre els quals hi ha tres estrenes mundials, dos estrenes espanyoles i deu òperes primes, a part dels treballs de cineastes com Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Víctor García León o Júlia de Paz, entre d’altres.
La secció compta amb una selecció de pel·lícules que formen part del panorama de cinema espanyol de l’any, amb produccions estrenades o no, a les quals el festival ofereix una plataforma per a la seva difusió internacional. Entre les propostes amb accent català s’hi podran trobar ‘Viva’ de la directora i actriu Aina Clotet, ‘Tres adioses’ de la cineasta Isabel Coixet, o ‘Los invitados’ de la barcelonina Cristina Diz i Stefan Butzmühlen.
Tampoc hi faltarà ‘Mala bèstia’, la primera pel·lícula de Bàrbara Farré, ‘La vida és Verdi’ de la directora Berta García o ‘Pizza movies’, una comèdia de Carlo Padial protagonitzada per Judit Martín i Berto Romero. Júlia de Paz hi farà parada amb ‘La buena hija’, mentre que Fernando Trullols hi portarà ‘Balandrau, vent salvatge’.
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