La Simfònica de Corda i Cobla obre l'edició "més especial" del festival Amb So de Cobla de Palamós
Uns 100 músics i cantaires es fusionen amb veus com Mariona Escoda o Beth en un certamen que tornarà a veure Obeses
La Simfònica de Corda i Cobla ha estat l'encarregada d'obrir la desena edició i la "més especial" del festival Amb So de Cobla de Palamós (Baix Empordà). Un concert a la plaça Josep Sarquella seguit per més de 1.500 espectadors que han omplert totes les localitats. La formació, dirigida per Francesc Cassú, ha repassat peces del seu darrer disc Mare Mundi i d'altres treballs, sempre amb l'inconfusible so de la sardana en el rerefons. En total, a l'escenari hi han pujat un centenar de persones entre músics i cantaires que s'han fusionat amb les veus de Beth, Mariona Escoda, Joan Garrido, Samantha i el duet d'havaneres Arjau. Tot plegat en una edició del festival que tornarà a comptar amb els osonencs Obeses el divendres 7 d'agost.
Les tibles, les tenores, els fiscorns o els flabiols que recorden la cobla i la sardana s'han tornat a escoltar a la plaça Josep Sarquella de Palamós en la inauguració de la desena edició del festival Amb so de cobla. Aquesta vegada, però, no ha calgut fer els clàssics arranjaments entre el grup i la formació de músics per ajustar estils de música diferents. I és que la desena edició de l'Amb so de cobla ha arrencat amb la Simfònica de Corda i Cobla que ha repassat el seu darrer treball 'Mare Mundi' i on ha interpretat tretze temes durant una hora i mitja de concert.
L'escenari s'ajustava "a la perfecció" per la interpretació del darrer treball d'aquesta formació, composta per un centenar de persones entre músics i cantaires de la Polifònica de Puig-Reig, dirigits per Francesc Camús i que compta amb les veus solistes de Beth, Mariona Escoda, Joan Garrido, Samantha i Arjau. El director tècnic de la Simfònica de Corda i Cobla, Jaume Lleixà, ha reconegut que per a ells era "un honor" poder inaugurar la desena edició d'un festival "amb molta personalitat".
"Amb l'Adrià ens coneixem des de fa molts anys i sempre m'havia dit que hauríem de venir. Em comentava que estava intentant trencar amb el tòpic de la cobla i estem molt satisfets d'haver pogut coincidir, just quan fa deu anys el festival", ha remarcat.
Per la seva banda, el director artístic de l'Amb so de cobla, Adrià Bauzó, ha destacat que començar amb la Simfònica suposa poder arrencar amb "un projecte titànic" i ha destacat que es tracta d'una proposta que "encaixa perfectament" amb el festival. "Aposten per la cobla, per la corda, per la gent jove i pel talent. Fent 10 anys era una data important perquè hi fossin", ha remarcat.
El concert ha arrencat amb una introducció per anar a un duet d'havaneres amb especial presència del grup Arjau. Una versió del clàssic 'Many rivers to cross', ha enllaçat amb 'Pacific Blau' i 'Beyond the sea' han precedit un dels moments emocionants de la nit, amb l'homenatge al músic palafrugellenc, Josep Bastons. L'espectacle s'ha reanudat amb 'My heart will gon on' de Celine Dion amb Mariona Escoda, Beth, Joan Garrido i Samantha repartint-se les lletres en un escenari amb prop d'un centenar de músics.
'Llach i el Mar' i 'Vestida de nit' han precedit un altre dels grans moments, amb una versió de 'Mediterràneo' de Joan Manuel Serrat. 'Ritmes del Carib' ha enllaçat amb el gran moment de la nit, amb 'Mar i Cel' i 'Muntanyes llunyanes' que han tancat el concert abans d'un bis especial, l'himne nacional de Catalunya, 'Els Segadors', que ha fet aixecar el públic i ha rebut una ovació unànime.
Divendres torna Obeses
El festival se celebra del 4 al 8 d'agost i compta amb un total de nou espectacles. Un dels que ha generat més expectació repeteix de nou al festival. Els osonencs Obeses, amb Arnau Tordera al capdavant, fusionaran el seu rock amb la Cobla Berga Jove, en un espectacle que reinterpreta el repertori d'Obeses amb arranjaments per a cobla, explorant nous registres musicals i ampliant els límits dels dos gèneres.
Bauzó ha reconegut que li fa "molta il·lusió" poder comptar de nou amb Obeses i explica que va ser dels grups que més projecció va donar al festival perquè "fusionar el rock amb el so de la cobla no és fàcil" i ha agraït" la predisposició de l'Arnau Tordera i tot el seu equip.
Amb tot, el director ha celebrat la "consolidació" de l'Amb so de cobla i espera que hagi servit per "acostar la sonoritat" de la cobla i fer conèixer els instruments per tocar-la. "Jo sempre dic que ens estem consolidant cada any, però sí que ens agrada veure com el so de la cobla arriba al gran públic i fer 10 anys vol dir que a la gent li agrada", ha reblat.
A banda de la Simfònica de Corda i Cobla i del concert de la Cobla Berga Jove amb Obeses, pel festival palamosí també hi passaran La Principal de la Bisbal i Els Montgrins en el tradicional concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau, la Cobla Amb So de Dona, Guillem Batllori i la Cobla Principal de Llobregat, Filomena i Transmediterrania Orchestra, que tancarà la desena edició del festival el 8 d'agost al Passeig de Mar.
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