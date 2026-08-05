Ted Lasso torna a la banqueta d'un equip femení de futbol
Tres anys després del final de la tercera temporada, la premiada comèdia esportiva protagonitzada per Jason Sudeikis reneix amb una inesperada nova entrega que s’estrena avui a Apple TV
Juan Manuel Freire
¿Us recordeu de Ted Lasso? Va ser la sèrie que va venir a ajudar a superar l’era de la covid, la que ens animava a creure en temps de desconfiança completa cap al futur. El seu entrenador de futbol titular, encarnat per Jason Sudeikis, creador de la sèrie amb Bill Lawrence, Brendan Hunt i Joe Kelly, va saber elevar l’esperit amb paraules optimistes que pronunciava, en certa manera, buscant la seva pròpia pau interior. Estava enmig d’un divorci i trobava a faltar el seu fill. Si s’havia desplaçat dels Estats Units a Anglaterra era en part per mirar de salvar el seu matrimoni. Molts van voler cuidar el cuidador, sobretot als Estats Units, on Ted Lasso va ser la sèrie original d’estríming més vista del 2023. Aquell mateix any va aconseguir, a més, més nominacions als Emmy que qualsevol altra comèdia, com el 2021 i el 2022, quan va ser considerada la millor de l’any.
I això que aquella tercera temporada era, siguem sincers, massa sentimental fins i tot per als amants de plorar amb la tele. La crítica no la va rebre amb el mateix entusiasme. El mateix Sudeikis semblava cansat del fenomen i, durant un temps, es va plantejar fer-lo reviure només amb personatges que no fossin Lasso al capdavant. Però spin-offs basats en l’antic capità Roy Kent (Brett Goldstein), la responsable de relacions públiques Keeley Jones (Juno Temple) o (en versió telenovel·la) el davanter Dani Rojas (Cristo Fernández, que ara ha tornat al futbol professional en un club de Texas) no tenien tant potencial com una possibilitat suggerida al final de la tercera temporada: ¿i si Ted Lasso entrenés noies ara?
Al principi de la quarta temporada de Ted Lasso (Apple TV, des d’avui), han passat dos anys des que Ted va tornar a Kansas City per estar més a prop del seu fill Henry (Grant Feely) i recuperar el temps perdut. Subgerent en un supermercat, comença a donar mostres de cleptomania. Vol autoconvèncer-se que aquesta vida està bé, però llavors arriben des d’Anglaterra els seus col·legues Keeley (Juno Temple), Rebecca (Hannah Waddingham) i Leslie (Jeremy Swift) per fer-li una proposta que no pot rebutjar: l’AFC Richmond estrenarà equip femení (les Lady Greyhounds) i volen que Ted transmeti a les noies el mateix esperit que als nois.
El nostre heroi només necessita un episodi per meditar la resposta i convèncer la seva exdona Michelle (Andrea Anders) i el seu fill de canviar Kansas per Londres. Allà l’esperen nous personatges, començant per la dura entrenadora Alice Chilton (Tanya Reynolds) i, és clar, un equip nou en què destaquen l’ambiciosa Gemma (Abbie Hern), la sàvia portera Boots (Jude Mack), la tenaç Lizzie (Faye Marsay) i les germanes defenses Niamh (Aisling Sharkey) i Siobhan (Rex Hayes), creacions que no haurien de tenir cap problema per fer oblidar els seus anàlegs masculins.
A alguns d’aquests els veurem aparèixer a la sèrie. És el cas de Roy Kent, encara ficat (almenys al seu cap) en una relació amb Keeley, que sembla més centrada a aixecar el nou equip. "Se sent molt orgullosa d’estar aixecant el projecte amb Hannah", ens explica la mateixa Juno Temple. "Per descomptat, Keeley és Keeley, així que hi haurà moments en què es precipiti i faci malament les coses. Però si alguna cosa he après del personatge és que es pot aprendre d’una equivocació, no té per què enfonsar-te. Reculls la informació i et proposes un altre objectiu".
Més i millor feminista
Per la seva banda, Rebecca descobreix que, en realitat, potser no és tan feminista com es pensava, però no s’enfonsa, sinó que es posa l’objectiu de ser-ho més i millor. "A les dones se’ns educa en la idea que els homes són els que manen", comenta Hannah Waddingham. "Era una cosa que acceptaves, almenys quan jo era petita, als 80. Els nois feien unes coses i les noies unes altres. Ells tenien espases, nosaltres no podíem practicar esports. L’Alice la desperta de tot això ja al principi de la temporada".
Com ha anat passant des de finals de la primera temporada, l’amistat de Keeley i Rebecca és una càlida constant. "Encara és estrany veure a la televisió dues dones que s’adoren mútuament", ens recorda Temple. "I no, no té per què haver-hi sempre gelosia entre nosaltres. Poden tenir diferències, però sempre acaben acompanyant-se l’una a l’altra en els moments més complicats, o màgics, o bonics. A la tercera temporada, Keeley li parlava a Rebecca sobre la filtració del seu vídeo sexual perquè sabia que la seva millor amiga no la jutjaria".
La vida és millor quan un és amable, sense que importi si els altres ho són o no. És més fàcil agafar el son. "David Byrne parla últimament de com l’amabilitat és el nou punk", assenyala Jeremy Swift al costat de les seves companyes i amigues. "És un terme que no veiem com a radical, però avui dia certament ho és. I l’amabilitat és una cosa activa, no passiva. Es tracta de lluitar cap endavant, no de retrocedir".
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