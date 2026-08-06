Carlos Núñez portarà a Cadaqués el costat més desconegut de Beethoven
El gaiter de Vigo tornarà al festival Sons del Món després de més d’una dècada per interpretar un repertori de música celta cuinat a foc lent del cèlebre compositor alemany
Carlos Núñez ha transmès durant dècades la seva estima per la música tradicional celta, i ha obert portes a la fusió amb tota mena de gèneres musicals. La seva ànsia per conèixer i descobrir el va menar fa uns anys fins a unes partitures molt interessants de Beethoven, que en comptes d’estar compostes per ser tocades per orquestra o un format de música clàssica, eren peces de música tradicional celta que trencaven totalment les regles rígides de la música normativa de la seva època. En aquelles peces, el compositor es va abandonar a l’experimentació d’uns sons que sempre volen.
Des de fa un parell d’anys, Núñez ha dut aquest repertori, que està encara «en construcció», a Àustria i a la Bretanya francesa, juntament amb noms de primera línia de l’òpera com Bryn Terfel i amb l’acompanyament d’orquestres simfòniques. «És un projecte viu, de cocció lenta, que fa 15 anys que preparo, i les vaig reversionant a poc a poc», explica Núñez. «Poden semblar uns temps molt llargs, però jo m’he acostumat a cuinar molts projectes al mateix temps fins que acaben madurant, m’agrada fer-ho així, perquè quan arriba el temps de gravar, ja ho tinc ben madurat», subratlla. En aquest sentit, declara que sempre ha fugit de la immediatesa i el «curt-placisme» que exigeix la indústria.
Els resultats d’aquesta feina de formigueta es podran sentir el pròxim 11 d’agost al Celler Martín Faixó de Cadaqués, amb un concert que encetarà la programació als cellers del festival Sons del Món, i que anirà precedit d’un espectacle de dansa a càrrec dels ballarins Nilufer Akcanbas i Agustín Aquaro.
Un repertori amagat
El recital de Núñez comptarà també amb l’acompanyament de l’arpista bretona Bleuenn Le Friec, a qui el gaiter titlla de «la millor arpista del món» i qui, assegura, és «de les poques que són capaces d’interpretar aquest repertori virtuós i exigent de Beethoven»; i la violinista catalana María Sánchez, que des de fa uns anys col·labora com una membre més de la banda.
«M’encanta aquest repertori perquè ni els mateixos alemanys el coneixen, el tenien una mica amagat, potser per aquesta idea del Beethoven seriós, que no volia fer res més enllà de la seva música ‘seriosa’», indica Núñez. I de fet, la proposta ha generat interès arreu del món, i l’ha dut a tenir programats concerts a Nova Zelanda i a Austràlia, dins els actes del 255è aniversari del naixement del compositor alemany.
Dins el concert de Cadaqués, el músic avança que interpretaran peces de Beethoven que encara no han tocat enlloc, i que també inclouran peces de repertori celta de la seva discografia. Per tot plegat, assegura que «el públic acabarà ballant amb nosaltres a l’escenari».
Durant la seva àmplia trajectòria, Núñez ha estat un nom habitual a l’escena gironina i catalana. Aquesta serà la tercera vegada que el gallec trepitjarà algun dels escenaris del festival alt-empordanès-també ho va fer el 2010 i el 2013-, però s’estrenarà a Cadaqués. El paisatge, diu, encaixa «a la perfecció» amb el seu projecte de concerts Lugares mágicos, que precisament tenen la filosofia d’aquest recital: «vam descobrir aquest format mentre estàvem a les vinyes de Califòrnia, molt a prop de la famosa mansió Neverland de Michael Jackson. Em va encantar la visió de viure un concert sense grans llums de colors i grans produccions, aquesta tornada a la senzillesa i a la humanitat... Això és el que farem en aquest concert».
De fet, el de Cadaqués serà dels pocs que farà aquest any amb el repertori de Beethoven, ja que la major part dels concerts programats formen part de la gira pel 30è aniversari de la publicació del seu primer treball, A Irmandade das estrelas. Entre les parades d’aquesta gira hi ha el festival Intercèltic de Lorient, on farà parada demà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Les víctimes del fals bróker gironí recuperaran aviat el 38% dels diners
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
- Veïns de Vilablareix reclamen canvis en els accessos i mesures contra el soroll del futur supermercat Cugat
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Pugen a 30 les denúncies contra una agència de viatges de l’Escala per una possible estafa
- Troben una casa amb impactes de bala i sang que podria ser el lloc del crim de Lloret