Els millors plans per fer aquest dijous 6 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Banyoles
Les Nits de Tastets Musicals continuen amb una sessió de Vice & Coro, en un ambient a la fresca davant de l'Estany.
On? Al Set Cafè.
Quan? A les 20 h.
Entrada gratuïta.
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig rep Lax'n'Busto en el marc de la gira del 40è aniversari de la banda.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades a partir de 34 euros.
Lloret de Mar
El Clon Festival porta el grup Bri Bri Bli Bli, amb un tribut a Extremoduro.
On? A la Platja de Fenals.
Quan? A les 22 h.
Entrada gratuïta.
Peralada
El Festival de Peralada acull un concert homenatge a Montserrat Torrent, amb la participació dels organistes Paolo Oreni i Joan Seguí.
On? A l'Església del Carme.
Quan? A les 20 h.
Entrades a partir de 25 euros.
Roses
El Festival Sons del Món ofereix una nit amb tribut a Shakira, concert de Niña Pastori i sessió final amb DJ Alegre.
On i quan?
A les 20 h, al Village Sons del Món, Shak! (tribut a Shakira).
A les 22 h, a la Ciutadella de Roses, concert de Niña Pastori.
A les 01:30 h, al Village Sons del Món, DJ Alegre.
Algunes entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada presenta, avui, diversos concerts.
On i quan?
A les 21 h, al Guíxols Arena, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.
A les 22 h, a la Sala Las Vegas, El Petit de Cal Eril.
A les 22:30 h, al Guíxols Arena, Los Delinqüentes.
Entrades de pagament.
Festa Major de Castelló d'Empúries
El programa de Festa Major de Castelló d'Empúries compta amb diverses activitats.
On i quan?
A les 18 h, al Pati del Palau dels Comtes, pregó. Tot seguit, llançament del coet d’inauguració de la festa i ballada popular d’El Foc de Castelló.
A les 18:30 h, a la Plaça dels Homes, sardanes amb la cobla Principal del Llobregat.
A les 19 h, a la Capella del convent de Santa Clara, inauguració de la mostra d’artistes locals.
A les 19:30 h, a la Plaça Joan Alsina. sopar popular i degustació de cerveses artesanes.
A les 20 h, Dj Llamp i concert de La Reina del Pop, amb versions de La Oreja de Van Gogh.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Maçanet de la Selva
El programa de Festa Major de Maçanet de la Selva compta amb diverses activitats.
On i quan?
A les 17:30 h, a Can Trinxeria, obertura de l’exposició dels cartells participants al concurs de disseny per la festa major.
A les 18 h, a la biblioteca, obertura de l’exposició de maquetes romàniques, a càrrec d’Emili Peral.
A les 18:30 h, a la Sala TrinxArt, obertura de l’exposició «La història del pubillatge maçanetenc».
A les 19 h, a la Pista Jardí, pregó.
A les 22 h, a la Plaça de l’Església, sardanes amb la cobla Xaloc.
A les 23:30 h, a l’espai barraques, Di-versiones i Dj Adrià Huix.
Activitats gratuïtes.
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