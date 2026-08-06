La Fundació Masó rep onze noves peces de la Casa Omedes
La donació consta dels mobles del menjador, representatius d’un estil noucentista madur
La Fundació Rafael Masó ha rebut la donació del mobiliari del menjador de la Casa Omedes, un conjunt d’onze peces projectades per l’arquitecte gironí pensant expressament en aquest espai. Els mobles daten de finals de 1924 i, concretament, es tracta d’una taula, cinc cadires, dues cadires de braços, una tauleta, un bufet i una vitrina. A més, s’incorpora un petit marc de fusta tallat per Adolf Fargnoli, col·laborador habitual de Masó.
El conjunt de mobles havia estat propietat de la família Omedes. Fou Pere Omedes, industrial de ciment, calç hidràulica i forns de guix a Girona, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i propietari agrícola, qui encarregà la construcció de l’immoble, finalitzat el 1925 al número 12 del carrer St. Antoni M. Claret de Girona i que s’enderrocà el 1970. Era una casa unifamiliar de planta baixa amb un jardí al darrere en forma de ela que donava al carrer Juli Garreta.
El mobiliari de la Casa Omedes es considera, per la Fundació, com un dels “projectes més representatius de l’evolució de l’obra de Masó durant els anys vint”, període marcat per la repressió política de Primo de Rivera i en què l’arquitecte, empresonat el 1924, no podia fer obra pública. A més, Masó havia començat el jardí residencial de S’Agaró. El mobiliari que integra la donació forma part d’aquest trànsit de llenguatge. Si el 1906 i 1909 el gironí feu peces encara marcades per l’estètica organicista modernista, el 1910 i 1917 evolucionà a conjunts noucentistes pròxims a l’estètica de la Secessió vienesa i del moviment anglès Arts and Crafts, però aquí això s’alterna amb propostes derivades tant del barroc popular català com de l’Art Déco abans d’aproximar-se, els anys trenta, al racionalisme, tal com detalla la Fundació Masó.
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