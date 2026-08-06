Música, pallassos i monòlegs al Festival de Talent de Blanes
Entre el 5 de setembre i el 2 d'octubre hi haurà onze actuacions a càrrec d'artistes com Xavier Dotras, Luis Relucio o Teresa Gelpí
Blanes viurà enguany una nova edició del seu festival de talent, que arrencarà el 5 de setembre i s'allargarà durant els caps de setmana fins al 2 d'octubre amb actuacions musicals, monòlegs i representacions de circ, entre altres. Xavier Dotras en format trio, un espectacle de pallassos a càrrec de la Cia. La Toli i Danilo Facelli o un monòleg de Teresa Gelpí són algunes de les propostes que passaran per la mostra durant la tercera edició.
El festival tindrà onze propostes, de les quals tres seran gratuïtes, i es faran principalment al Teatre de Blanes, tot i que també hi haurà altres emplaçaments com la Casa Saladrigas o el mateix carrer. Per tercer any consecutiu, el seu objectiu continua sent el mateix: oferir una plataforma per a artistes professionals de Blanes en diverses disciplines.
El programa arrencarà el 5 de setembre amb un concert al Teatre a càrrec de Lucas Martínez i Guido di Blassi, i l'endemà hi haurà un tast de vermuts a càrrec de Mariona Vilanova a la Casa Saladrigas. El dissabte 12 serà el torn d'un espectacle de pallassos a càrrec de la Cia la Toli i Danilo Facelli a plaça Espanya. El dijous 17 es reprendran les activitats amb una presentació del llibre de poesia Cos, cosmos de Josep Ballesteros a la Casa Saladrigas. Dissabte 19 serà el torn d'un monòleg musicat d'Eco Martínez, i l'endemà, Luis Relucio farà un recital al Teatre. Per tancar el setembre, dissabte 26 el músic Xavier Dotras oferirà en format trio un concert al Teatre, i l'endemà Teresa Gelpí representarà el monòleg A la taula de la Cuina a la Casa Saladrigas.
L'octubre tindrà dues activitats: el divendres 2, una sessió de cinema amb Tot allò que no et vaig dir a càrrec de Conrad Son, i l'endemà, la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria farà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Les entrades ja es poden adquirir al web del Teatre.
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