La quarta edició del Brava Arts Weekend convertirà la Bisbal en un laboratori d'art
La jornada tindrà activitats d'oci, instal·lacions immersives i música experimental a càrrec de GregoTechno i Djs emergents
La quarta edició del Brava Arts Weekend de la Bisbal d'Empordà estarà protagonitzat per les noves tendències d'oci, la proposta musical de cant gregorià i electrònica GregoTechno, a banda de diverses instal·lacions immersives, mercat i propostes gastronòmiques. Un any més, el festival transformarà la seva seu, situada a l'antiga fàbrica de Ceràmiques Puigdemont, en un laboratori en ebullició d'arts creatives i pràctiques culturals contemporànies.
Una de les particularitats del Brava Arts Weekend és la seva aposta per mostrar al públic el resultat de residències creatives dels artistes que formen part del cartell de cada any. En el seu quart aniversari, el festival proposa una obertura dedicada a activitats d'oci diferents: una rave a base de cafè acompanyada d'una sessió d'esport; una sessió de moviments inspirada en la natura animal (Animal Flow); i una sessió de ball lliure de silent disco amb el DJ Alex Posada.
La part musical anirà a càrrec de tres DJ emergents (Isa Enes, Nicole.Aiff i Anruna) i del grup GregoTechno, i Puhpowee w proposarà una sessió immersiva amb electrònica, ritmes subtils i silent disco.
Pel que fa a altres formes d'art visual, el festival proposa dues instal·lacions artístiques: d'una banda, els inflables lumínics Same Same de la reconeguda artista australiana Amanda Parer. Al seu torn, Xavi Bové estrenarà Passatges, creada específicament pel festival i que combina immersió, llums i sensorialitat.
Completaran la jornada un mercat de creadors independents, entre els quals Con Dos Huevos, Delaí o Mont-Ros. També hi haurà oferta gastronòmica de productes artesans, cervesa local, kombutxa i cocteleria d'autor. L'encarregat de dissenyar la imatge del festival ha estat l'artista visual Bruno Ollé.
La sessió d'Animal Flow serà la que obrirà la jornada a les 18 h, amb inscripció prèvia. A les 20 h hi haurà l'obertura de portes, amb diverses sessions musicals, i a les 21 h es farà la Cofee rave i la performance d'Animal Flow, i la resta de propostes s'aniran desenvolupant al llarg de la nit. La sessió de DJ Anruna serà l'última proposta musical, que està programada per a les 00.15 h.
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