Rosana ensenya el seu nou món a Roses
La canària va actuar al Sons del Món en la gira del trentè aniversari del seu primer disc, Lunas Rotas
"M'he compromès amb el que sento, que és anar més enllà de la música", explicava Rosana en una entrevista a Diari de Girona fa unes setmanes. Ahir va demostrar aquest compromís al Sons del Món de Roses, on va actuar en el marc de la gira del trentè aniversari de Lunas Rotas, l'àlbum que en tan sols dues hores en va fer prou per llançar-la a la fama. No van faltar els clàssics del disc, com "Si tu no estás" o "A fuego lento", ni altres dels seus grans èxits, però el concert tractava de molt més que això.
La canària, que va exhibir energia i, com havia promès, també va baixar a cantar entre el públic, cosa que per ella és "una necessitat", va aprofitar la celebració de la seva trajectòria per fer una crida en la línia del seu projecte per un món nou, OMOW (sigles d'un altre món, el nostre món, en castellà i anglès), del qual pretén donar més detalls els propers mesos. Al Sons del Món, però, el focus seguia sent la música, trenta anys de música amb què Rosana ha arribat a tanta gent i que ahir van reviure's com si no haguessin passat a la Ciutadella de Roses.
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