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El somriure de Valeria Castro captiva Cap Roig

La jove i premiada cantautora canària va presentar ahir a Calella de Palafrugell el seu segon àlbum, "El cuerpo después de todo"

Castro va brillar a Cap Roig.

Castro va brillar a Cap Roig. / José Irún

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Valeria Castro va posar-se ahir a la butxaca el públic del Festival de Cap Roig, en què debutava presentant el seu segon àlbum d'estudi, El cuerpo después de todo. La cantautora canària va captivar tothom amb la seva veu i somriure demostrant perquè, només amb vint-i-sis anys, ha estat reconeguda amb el Premi Ondas a Fenomen Musical de l'Any, a més de rebre diverses nominacions als Grammy Llatins.

Castro va guanyar-se el públic del Cap Roig.

Castro va guanyar-se el públic del Cap Roig. / José Irún

A través de temes "Honestamente", "Parecido a quererte", "Devota" o "Sentimentalmente", aquest nou treball tracta els límits personals i la reconstrucció emocional, dues qüestions que van marcar el concert a Calella de Palafrugell. La cantautora canària també va oferir alguns dels temes que van impulsar la seva carrera o que van ratificar el seu talent en el primer disc, Con cariño y con cuidado.

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