El somriure de Valeria Castro captiva Cap Roig
La jove i premiada cantautora canària va presentar ahir a Calella de Palafrugell el seu segon àlbum, "El cuerpo después de todo"
Valeria Castro va posar-se ahir a la butxaca el públic del Festival de Cap Roig, en què debutava presentant el seu segon àlbum d'estudi, El cuerpo después de todo. La cantautora canària va captivar tothom amb la seva veu i somriure demostrant perquè, només amb vint-i-sis anys, ha estat reconeguda amb el Premi Ondas a Fenomen Musical de l'Any, a més de rebre diverses nominacions als Grammy Llatins.
A través de temes "Honestamente", "Parecido a quererte", "Devota" o "Sentimentalmente", aquest nou treball tracta els límits personals i la reconstrucció emocional, dues qüestions que van marcar el concert a Calella de Palafrugell. La cantautora canària també va oferir alguns dels temes que van impulsar la seva carrera o que van ratificar el seu talent en el primer disc, Con cariño y con cuidado.
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