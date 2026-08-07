La 27a Nit d’il·lusió presenta el bo i millor de la màgia
Santa Cristina d’Aro acull, dissabte a les 22 h, una gala que és tot un clàssic de l’estiu i compta amb premiats mags catalans, francesos o russos
La 27a Nit d’il·lusió, gala màgica que ja és tot un clàssic de l’estiu, està preparada per dur el bo i millor de la màgia a l’Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro aquest dissabte a les 22 h. L’espectacle està organitzat per la colla del Mag Xevi, destacat il·lusionista i cristinenc que, com és habitual, també farà part de la funció. A més, actuaran grans mags catalans, francesos o russos.
Xevi el Mag, Isaac Jurado, Vadim Gordeev, Ramó & Alegría, Jordi Quimera, Marc Metral, Mervil i Norbert Ferré integren el cartell de la nit màgica, que creix als vuit artistes, tots ells reconeguts internacionalment. Alguns dels números més potents, premiats per la Federació Internacional de Societats Màgiques, són els de Ferré o Ramó & Alegría. També destaca el rus Gordeev, amb més de 120.000 seguidors a Instagram, on és conegut pels seus invents.
Mervil, igualment, és campió del primer premi del Congrés de Màgia de França, Metral oferirà un xou de ventrilòquia que ha passat pel Moulin Rouge de París, i Jurado i Quimera demostraran el talent català de prestigi mesclant l’humor en els seus números.
Exposició màgica
A més de l’organització de la Nit d’il·lusió, el Mag Xevi viu un estiu intens per l’exposició de la seva col·lecció d’objectes i art màgics a la Casa de la Història al Voló. La mostra porta per títol L’art de l’illusion: Quand la magie s’invite au Boulou i pot veure’s amb entrada lliure fins al dia 11 de setembre. Les peces inclouen objectes rars, cartells d’època, autòmats, accessoris d’actuacions o documents que mostren la diversitat de la màgia.
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