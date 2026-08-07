El festival de Peralada homenatja l'organista Montserrat Torrent pel seu centenari
L'artista estrena una peça de Bernat Vivancos encarregada per la mostra musical
El festival de Peralada ha homenatjat l'organista Montserrat Torrent per celebrar el centenari del naixement de la dona en un concert a l'església del Carme aquest dijous al vespre. El concert ha estat protagonitzat per la mateixa Torrent i Joan Seguí que han tocat un orgue modular Wanderer. Finalment, Paolo Oreni no ha pogut participar-hi per causes de força major. El repertori ha comptat amb l'estrena d'una peça de Bernat Vivancos que ha interpretat la mateixa Montserrat Torrent. Es tracta de 'Pregària de la Verge de Montserrat per abans d'anar a dormir', un encàrrec que havia fet el festival al compositor i que han estrenat aquest dijous al vespre.
El concert d'aquest dijous al vespre al festival de Peralada ha estat un concert de debuts. En primer lloc, perquè hi ha debutat Monserrat Torrent, l'organista protagonista de la nit. El director del festival, Oriol Aguilà, explicava que és "la primera vegada que s'estrena algú amb cent anys al festival". El segon debut ha estat per l'orgue modular que han instal·lat a l'església del Carme de Peralada. Fins ara hi havien instal·lat orgues de petit format per determinats concerts.
El d'aquest dijous, però, era un instrument amb mil tubs però el fet que fos un orgue modular permet que s'agrupi en diferents caixes que permeten el trasllat de l'instrument amb més facilitat. El so, però, provenia de flautes i trompetes com és habitual en els orgues.
El concert ha arrencat amb 'Tocata i fuga en re menor', una peça de Johann Sebastian Bach que ha interpretat l'organista Joan Seguí. Es tracta de l'organista titular de la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. També fa d'auxiliar en el temple de la Sagrada Família.
Estrena de la peça de Vivancos
Seguí ha cedit el relleu de l'orgue a l'artista de la nit, Montserrat Torrent, que ha fet aixecar tot el públic dempeus i aplaudint en la seva entrada a la nau del temple. L'artista ha arrencat amb 'Segon tiento de quart de to' de Francisco Correa de Arauxo i l'organista ha recuperat Bach per interpretar 'Pastorella en fa major' i la peça de 'Gallarda V' de Joan Cabanilles.
El moment més important de la nit, però, ha estat quan Torrent ha interpretat la peça de Bernat Vivancos que el compositor havia fet especialment per encàrrec del Festival de Peralada. Torrent ha estat l'encarregada d'estrenar aquesta peça. Malgrat el centenari del naixement de la dona, l'organista ha demostrat els anys de domini de l'instrument per interpretar aquesta peça de cent compassos, els mateixos que anys té la seva intèrpret.
Vivancos ha explicat que es tracta d'una obra "humil" tal com és l'artista que s'ha encarregat d'interpretar la melodia en la seva estrena. "És un cant incessant de recerca i caminar constant", afirmava l'autor de la peça. A més, detalla que és una pregària a la verge de Montserrat en homenatge a l'organista i també ha detallat que és una pregària per abans d'anar a dormir en referència a "l'edat avançada" de l'artista.
Mompou i Guridi
Després d'aquesta estrena absoluta de la peça de Vivancos, Joan Seguí ha tornat a seure a la banqueta per interpretar 'La Pastoral' de Frederic Mompou. Es tracta d'una peça que Mompou va dedicar a Montserrat Torrent i que ha arrencat elsaplaudiments del públic de l'església del Carme.
El repertori s'ha tancat amb 'Tríptic del Bon Pastor' de Jesús Guridi que ha interpretat Joan Seguí. El repertori del concert ha canviat després que l'organista Paolo Oreni cancel·lés la seva participació a última hora per força major.
Amb aquest concert, el festival ha volgut homenatjar una de les dones més representatives en la recuperació de la sonoritat de l'orgue i la formació de noves generacions d'intèrprets. El concert d'aquesta nit ha encarrilat la recta final del festival d'enguany. Divendres serà el torn de Sarah Blanch i Michael Spyres en un recital líric que faran dins de la mateixa església del Carme i Jordi Savall i Núria Rial tancaran la programació des de Peralada dissabte al vespre en un concert amb les entrades exhaurides.
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