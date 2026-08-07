Lax’n’Busto fa vibrar Cap Roig amb una nit de rock i nostàlgia
La banda vendrellenca celebra els 40 anys amb un concert ple d’himnes, complicitat i un públic entregat als Jardins de Cap Roig.
La pluja de la tarda no va espantar a un públic que va omplir l'auditori dels Jardins de Cap Roig per celebrar amb Lax’n’Busto el seu 40è aniversari.
Hi havia ganes de veure la banda vendrellenca, ja que, només començar, bona part del públic es va posar dret per acompanyar-los. Començar amb La meva terra és el mar, Trepitja fort i Més que la meva sang, tres temes emblemàtics, també va ajudar a animar un públic que, malgrat els 40 anys de la banda, era molt heterogeni: des dels fans de tota la vida fins als més joves, passant per totes les edats, deixant clar que continuen connectant amb totes les generacions.
Perquè, si una cosa tenen els Lax’n’Busto, és que no passen de moda.Tant es van cantar cançons dels inicis, com Les nits del Liceu o Pagès, demanada expressament per uns amics olotins de Pemi Fortuny, com Tornarem o Que boig el món, més actuals. I és que els anys han passat, però ells continuen portant el rock’n’roll a les venes i saben com transmetre-ho dalt de l’escenari: ells s’ho passen bé i el públic gaudeix amb ells.
El concert va seguir amb moments més pausats, que van culminar amb l’esperada i romàntica Amb tu, un dels moments àlgids de la nit. Si quedava algú que encara no s’hagués entregat al 100%, a partir d’aquell moment es va acabar.
Perquè darrere va venir la cançó coral Però mai tu, que només va ser l’inici d’un seguit d’èxits que van acabar de desfermar l’eufòria d’un Cap Roig que va acabar cridant “No n’hi ha prou” quan els del Vendrell van tancar amb la mítica Llença’t.
No es van fer pregar gaire. Van obrir el bis amb una versió de Should I Stay or Should I Go, de The Clash, la cançó que posaven en acabar els concerts, com va assenyalar Fortuny, i van seguir amb l’esperadíssima Miami Beach, Tinc fam de tu i T’estimo molt. Un final perfecte per tancar una nit amb molt de rock a Cap Roig.
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