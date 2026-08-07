Propostes per gaudir del divendres 7 d'agost
Una selecció d'activitats per fer el dia d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival de Cap Roig programa Pablo López en concert.
On? Als Jardins de Cap Roig.
Quan? A les 22.15 h.
Entrades a partir de 67 euros.
Camprodon
El Festival de Música Isaac Albèniz porta el duo Fortecello, amb Anna Mikulska, violoncel, i Philippe Argenty, piano.
On? Al Monestir de Sant Pere.
Quan? A les 19 h.
Entrades a 10 euros.
Castelló d'Empúries
El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.
Empúries
El Portalblau obre l'escenari del Fòrum romà del MAC-Empúries per la traca final amb la gira de comiat de La Fúmiga i Naina com a telonera:
On? Al Fòrum romà del MAC-Empúries.
Quan? A les 22 h.
Entrades a 36 euros.
Maçanet de la Selva
El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.
Palamós
Doble programació del festival Amb so de cobla, que encara la seva recta final amb Filomena, primer, i Obeses amb la cobla Berga Jove, després.
On? Al Parc dels Països Catalans i a la Plaça Josep Sarquella.
Quan? A les 19 h i a les 22 h.
Entrada gratuïta.
Platja d'Aro
Les nits d'estiu els divendres a Platja d'Aro són Nits de Jazz, avui amb The Big Easy's Crew duent el gran format "As big as it gets".
On? A la Platja gran (Cavall Bernat).
Quan? A les 23 h.
Entrada gratuïta.
Torroella de Montgrí
L'escriptora i humorista Oye Sherman (Marta Rovira) presenta el seu llibre Garlanda.
On? A la Llibreria El Cucut.
Quan? A les 20 h.
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