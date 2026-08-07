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Propostes per gaudir del divendres 7 d'agost

Una selecció d'activitats per fer el dia d'avui

La Fúmiga.

La Fúmiga. / Cedida

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Redacció

Redacció

Calella de Palafrugell

El Festival de Cap Roig programa Pablo López en concert.

On? Als Jardins de Cap Roig.

Quan? A les 22.15 h.

Entrades a partir de 67 euros.

Camprodon

El Festival de Música Isaac Albèniz porta el duo Fortecello, amb Anna Mikulska, violoncel, i Philippe Argenty, piano.

On? Al Monestir de Sant Pere.

Quan? A les 19 h.

Entrades a 10 euros.

Castelló d'Empúries

El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.

Empúries

El Portalblau obre l'escenari del Fòrum romà del MAC-Empúries per la traca final amb la gira de comiat de La Fúmiga i Naina com a telonera:

On? Al Fòrum romà del MAC-Empúries.

Quan? A les 22 h.

Entrades a 36 euros.

Maçanet de la Selva

El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.

Palamós

Doble programació del festival Amb so de cobla, que encara la seva recta final amb Filomena, primer, i Obeses amb la cobla Berga Jove, després.

On? Al Parc dels Països Catalans i a la Plaça Josep Sarquella.

Quan? A les 19 h i a les 22 h.

Entrada gratuïta.

Platja d'Aro

Les nits d'estiu els divendres a Platja d'Aro són Nits de Jazz, avui amb The Big Easy's Crew duent el gran format "As big as it gets".

On? A la Platja gran (Cavall Bernat).

Quan? A les 23 h.

Entrada gratuïta.

Torroella de Montgrí

L'escriptora i humorista Oye Sherman (Marta Rovira) presenta el seu llibre Garlanda.

On? A la Llibreria El Cucut.

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Quan? A les 20 h.

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