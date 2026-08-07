Sopa de Cabra, primer nom del Microclima 2027
Pocs dies després de tancar amb 3.500 persones l'edició d'enguany, el festival programa el debut del grup gironí a Camprodon
Sopa de Cabra tocarà per primer cop a Camprodon el 31 de juliol de 2027 de la mà del Microclima, que l’ha anunciat com un dels primers caps de cartell per a la pròxima edició. El festival va tancar fa tan sols uns dies la d’aquest estiu reunint 3.500 espectadors tot i la pluja, que va obligar a la jornada de dissabte.
El concert del grup gironí al Microclima seguirà emmarcant-se en la gira de celebració dels 40 anys de Sopa de Cabra, que, així, s’estirarà, almenys, un any més. La resta de noms que els acompanyaran encara estan pendents d’anunciar-se (queda gairebé un any per la celebració del Microclima d’estiu), però els més engrescats podran adquirir les entrades a partir del dimarts 11 d’agost a les 10 h. Ja poden comprar-les, si ho volen, aquelles persones amb passis per les actuacions suspeses d’Els Pets i Els Amics de les Arts.
Enguany, en la seva edició més gran, el Microclima va reunir artistes com Sidonie, Mishima, Tarta Relena, Remei de Ca la Fresca o un concert familiar amb La Ludwig Band confirmant la seva voluntat de créixer.
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