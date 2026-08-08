Blanes reprèn el Cinema als Barris amb una sessió de "Com ensinistrar un drac"
El cicle gratuït de cinema a l’aire lliure encara programarà dues sessions, els dies 11 i 18 d’agost, als barris d’El Port i Mas Enlaire
El cicle Cinema als Barris de Blanes ha reprès aquesta setmana les projeccions després del parèntesi de la Festa Major de Santa Anna. La quarta sessió de la vuitena edició s’ha fet a la plaça de davant la Biblioteca Roberto Bolaño, amb la projecció de Com ensinistrar un drac en versió doblada al català.
La sessió, que va començar a les 22 h, va reunir principalment públic infantil i familiar. L’espai havia estat escollit per l’Associació de Veïns d’Els Pins, i la projecció també va comptar amb la participació de veïns i veïnes del Racó d’En Portas, S’Auguer i La Plantera, per la proximitat dels barris.
El cicle ofereix projeccions gratuïtes a diferents barris del municipi, que acullen les sessions per torns i trien les pel·lícules d’un llistat facilitat per l’organització.
Enguany, el programa consta de sis sessions. Les tres primeres es van fer els dies 30 de juny, 7 i 14 de juliol, amb Transformers One, Voy a pasármelo bien i Padre no hay más que uno 5, respectivament, als barris de Mas Borinot, Mas Cremat i Quatre Vents.
Després de la sessió d’aquesta setmana, encara queden dues projeccions per completar el programa d’aquest estiu. Dimarts 11 d’agost, a les 22 h, serà el torn de Jumanji al Passeig de la Mestrança, al barri d’El Port. El cicle es tancarà dimarts 18 d’agost, també a les 22 h, amb el musical Mamma Mia! a la pista esportiva de la plaça 11 de Setembre, a Mas Enlaire.
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