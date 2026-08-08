El F’Estiu arriba amb un cartell ambiciós i un “germà petit”
El festival de Calonge i Sant Antoni programa Els Amics de les Arts, La Ludwig Band o Judit Neddermann amb la GIO Symphonia a més d’estrenar espai per veus emergents
El F’Estiu arriba entre el 13 i el 22 d’agost a la seva sisena edició, i ho fa duent un cartell ambiciós i amb grans noms al Castell de Calonge. Els Amics de les Arts obriran un certamen on també actuen Judit Neddermann amb la GIO Symphonia o la Sant Andreu Jazz Band, aquests dos fregant el ple amb un fort ritme de venda d’entrades. La Ludwig Band, al seu torn, va exhaurir passis la setmana passada. Tot plegat fa que el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés, celebri el “ritme molt fort” a què s’adquireixen les localitats en una edició on el F’Estiu estrena el que anomena “el seu germà petit, el F’Estiueig”, una plataforma per artistes emergents.
Els concerts principals, al Castell de Calonge, seran Els Amics de les Arts (dijous 13 d'agost, organitzat per la Fundació Cultural El Foment), Judit Neddermann & GIO Symphonia (divendres 14) i La Ludwig Band (dissabte 15). La proposta seguirà amb Mariona Escoda (dimecres 19), les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat (dijous 20), el baríton palamosí Guillem Batllori i Elena Kolesnikova (divendres 21), i culminarà amb la Sant Andreu Jazz Band (dissabte 22). Noms que consoliden la presència del F’Estiu i la seva qualitat.
Els concerts d’Els Amics de les Arts i de La Ludwig Band es faran als jardins del Castell, a peu dret i amb un aforament de 700 persones. La resta seran amb seient, principalment al Pati d’Armes, amb un aforament d’uns 400 espectadors. Els preus per a tot plegat oscil·len dels 10 als 35 euros.
Tant Els Amics de les Arts, que obriran, com la Sant Andreu Jazz Band, que tancarà, duen les seves gires de celebració del vintè aniversari, amb els grans temes que els han instaurat com un dels grups i una de les pedreres més destacades del país. Judit Neddermann i la GIO Symphonia duen el celebrat espectacle dels deu anys de carrera de la cantautora.
Aniversaris a banda, hi ha propostes per a tots els gustos, també, amb La Ludwig Band, que aquest estiu s’ha consagrat com una de les formacions de referència de la música en català; l’espectacle del palamosí Guillem Batllori, que proposa el recital Un baríton, una veu i mil jaquetes; o la unió de les cobles Sant Jordi i La Principal de Llobregat. Com és tradició al F’Estiu, estrenaran una sardana, enguany de Jordi Molina i anomenada El Castell de Calonge.
Noves veus
Cada jornada de concerts, a més, comptarà amb la prèvia del F’Estiueig, que vol donar espai a artistes locals ja amb cert renom o que comencen a donar vol a les seves trajectòries. Aquesta, de fet, és la gran novetat d’enguany, i tindrà lloc en un escenari a part, també els vespres al Castell de Calonge, que obrirà a les 20 h, dues hores abans dels concerts principals i amb una zona gastronòmica i espai lúdic.
Els artistes que es donaran a conèixer en el marc del F’Estiueig són el duet Camèlia (13/08), que l’abril va publicar el primer EP, Un racó del menjador; Emma Sayer (14/08), una de les veus prometedores del panorama musical gironí; la banda Oli de Cop (15/08), amb quatre joves sortits de la Black Music Big Band i apassionats del rock; Diana Murr (19/08), l’alter ego pop-rocker de la també actriu Mireia Morera; Tona Gafarot (20/08) cantautora de Llambilles que ja va pel tercer àlbum en solitari; Eye Tana (21/08), el projecte a guitarra i veu de la barcelonina amb arrels al Baix Empordà Aitana Gilbaert Gil; i Sant Andreu Tercet (22/08), amb els prometedors músics de la Jazz Band.
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