Què fer dissabte 8 de juliol?
Una selecció de l'agenda del dia d'avui
Castell d'Aro
Nit d'havaneres amb l'actuació del clàssic grup Terra Endins.
On? A la Plaça Poeta Sitjar.
Quan? A les 22.30 h.
Castelló d'Empúries
El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.
El Port de la Selva
Inauguració del Festival de Música de Sant Pere de Rodes amb Carles & Sofia piano duo i l'Orquestra de Solistes de Catalunya:
On? A Sant Pere de Rodes.
Quan? A les 20 h.
Empúries
El Portalblau ofereix, a l'escenari del Fòrum romà del MAC-Empúries, l'espectacular concert de
On? Al Fòrum romà del MAC-Empúries.
Quan? A les 22 h.
Entrades a 25 euros.
Maçanet de la Selva
El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.
Palamós
Fi de festa del festival Amb so de cobla, de la mà del nou projecte Transmediterranea Orchestra.
On? Al Passeig del Mar.
Quan? A les 20 h.
Entrada gratuïta.
Roses
Joan Dausà aterra al Festival Sóns del Món, que també programa Delpuerto i Suu al Village.
On? A la Ciutadella de Roses.
Quan? A les 22 h.
Entrades a partir de 40 euros.
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