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Què fer dissabte 8 de juliol?

Una selecció de l'agenda del dia d'avui

Joan Dausà.

Joan Dausà. / Sons del Món

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Redacció

Redacció

Castell d'Aro

Nit d'havaneres amb l'actuació del clàssic grup Terra Endins.

On? A la Plaça Poeta Sitjar.

Quan? A les 22.30 h.

Castelló d'Empúries

El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.

El Port de la Selva

Inauguració del Festival de Música de Sant Pere de Rodes amb Carles & Sofia piano duo i l'Orquestra de Solistes de Catalunya:

On? A Sant Pere de Rodes.

Quan? A les 20 h.

Empúries

El Portalblau ofereix, a l'escenari del Fòrum romà del MAC-Empúries, l'espectacular concert de

On? Al Fòrum romà del MAC-Empúries.

Quan? A les 22 h.

Entrades a 25 euros.

Maçanet de la Selva

El municipi celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats i concerts programats al llarg del dia.

Palamós

Fi de festa del festival Amb so de cobla, de la mà del nou projecte Transmediterranea Orchestra.

On? Al Passeig del Mar.

Quan? A les 20 h.

Entrada gratuïta.

Roses

Joan Dausà aterra al Festival Sóns del Món, que també programa Delpuerto i Suu al Village.

On? A la Ciutadella de Roses.

Quan? A les 22 h.

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Entrades a partir de 40 euros.

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