Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla InuncatAgència de viatgesLlicència Cap RoigCrims masclistes"Taxi pirata"Girona FCAgenda cap de setmana
instagramlinkedin

Nits de Jazz 2026 encara la recta final amb els darrers quatre concerts

La producció pròpia del festival, Broadway Jazz Classics, amb Ruth Lorenzo i dirigida per Dídac Flores, clourà l’edició el 28 d’agost 

The Big Easy's Crew.

The Big Easy's Crew. / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Després dels cinc concerts celebrats durant el mes de juliol, la 29a edició del festival Nits de Jazz de Platja d’Aro encara la recta final amb quatre actuacions. Tindran lloc tots els divendres d’agost, a les 23 h, amb The Big Easy’s Crew, The Gramophone Allstars Big Band, Júlia Plans Sextet i Broadway Jazz Classics.

Programació

El 7 d’agost actuarà The Big Easy’s Crew amb As Big As It Gets, una proposta que recorre els sons de Nova Orleans, des del jazz de Louis Armstrong fins al funk de The Meters i les sonoritats de Galactic, combinant jazz, rhythm and blues, soul i funk.

El 14 d’agost serà el torn de The Gramophone Allstars Big Band, dirigida pel saxofonista Genís Bou, amb una proposta que fusiona la música jamaicana dels anys seixantaska, rocksteady i reggae— amb el soul i el jazz. El repertori inclou temes dels treballs Maraca Soul i Call Your Friends.

El 21 d’agost, Júlia Plans Sextet presentarà una proposta de jazz vocal amb estàndards i arranjaments contemporanis, amb referències a Chick Corea, Hermeto Pascoal i Horace Silver.

Notícies relacionades

El festival es clourà el 28 d’agost amb Broadway Jazz Classics, una producció pròpia amb direcció musical de Dídac Flores que revisa estàndards del jazz i cançons del teatre musical. L’espectacle comptarà amb les veus de Ruth Lorenzo, Jana Gómez, Alex Dee, Elena Ribera i Javier Canales, una orquestra de cambra i la participació especial de Gospel d’Aro. El repertori inclou temes com Summertime, Life is a Cabaret, All That Jazz i Maria de West Side Story, així com peces vinculades a compositors com George Gershwin, Cole Porter, Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim i Kander & Ebb.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents