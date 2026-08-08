Obeses i la Cobla Berga Jove tornen a fer saltar pels aires les fronteres de la cobla
El concert s’emmarca en la desena edició del festival Amb So de Cobla, que enguany celebra deu anys reivindicant la vigència i la capacitat de renovació d’aquest gènere
Àfrica Benavente
Set anys després d’estrenar a Palamós aquesta singular col·laboració, Obeses i la Cobla Berga Jove van tornar divendres a la plaça Josep Sarquella, en el marc de festival Amb So de Cobla, per demostrar que la cobla pot ser molt més que el vehicle de la tradició sardanista. La formació liderada per Arnau Tordera va portar el seu univers a un terreny sonor nou, des de l'acústica de la cobla. El resultat que es va poder sentir va ser una col·lisió de registres que no busca domesticar cap dels dos llenguatges, sinó fer-los créixer ampliant els límits dels dos gèneres.
La proposta, que reinterpreta el repertori d’Obeses amb arranjaments per a cobla, manté intacta la personalitat del grup alhora que posa en primer pla unes textures i unes dinàmiques pròpies de la formació tradicional. En el desè aniversari del festival, el concert va tenir també un component de retorn als orígens: Palamós és precisament el lloc on aquest format es va estrenar l’estiu del 2019. Tordera ho va recordar després del concert, que va qualificar d'un dels més bonics que han ofert amb la Cobla Berga Jove.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Actuen en grup per robar una bossa de mà a Torroella de Montgrí amb el mètode de 'la collita' i en detenen un
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- Dos mesos d’espera a Girona per renovar el DNI
- Necrològiques del 8 d'agost de 2026
- Qui paga la festa del Marroc
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona