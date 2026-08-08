Pablo López presenta "El niño del espacio" al Festival Cap Roig
Pablo López ha presentat aquesta nit al Cap Roig Festival la seva nova etapa artística amb El niño del espacio en concierto
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Pablo López ha presentat, al Festival Cap Roig, un concert en què ha combinat les noves composicions del seu pròxim treball discogràfic amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, entre els quals La libertad i El patio. Ha estat un repertori que ha recorregut diferents etapes de la seva carrera.
Acompanyat de la seva banda, López ha alternat el format elèctric amb moments més íntims al piano, en què ha interpretat algunes de les seves cançons.
L’actuació també ha inclòs El niño del espacio, el senzill que dona nom a aquesta nova gira, amb què l’artista continua explorant la seva manera d’entendre la cançó i el directe.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Actuen en grup per robar una bossa de mà a Torroella de Montgrí amb el mètode de 'la collita' i en detenen un
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- Dos mesos d’espera a Girona per renovar el DNI
- Necrològiques del 8 d'agost de 2026
- Qui paga la festa del Marroc
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona