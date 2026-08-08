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Pablo López presenta "El niño del espacio" al Festival Cap Roig

Pablo López ha presentat aquesta nit al Cap Roig Festival la seva nova etapa artística amb El niño del espacio en concierto

Pablo López al Festival Cap Roig.

Pablo López al Festival Cap Roig. / Jose Irun

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Redacció

Redacció

Pablo López ha presentat, al Festival Cap Roig, un concert en què ha combinat les noves composicions del seu pròxim treball discogràfic amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, entre els quals La libertad i El patio. Ha estat un repertori que ha recorregut diferents etapes de la seva carrera.

Acompanyat de la seva banda, López ha alternat el format elèctric amb moments més íntims al piano, en què ha interpretat algunes de les seves cançons.

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L’actuació també ha inclòs El niño del espacio, el senzill que dona nom a aquesta nova gira, amb què l’artista continua explorant la seva manera d’entendre la cançó i el directe.

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