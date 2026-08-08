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Sergio Dalma emplena Sons del Món de Roses

Experiència, caliu i molta marxa va ser el que va definir el seu espectacle

Sergio Dalma durant el concert al Festival Sons del Món.

Sergio Dalma durant el concert al Festival Sons del Món. / Gaspar Morer

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Cristina Clopés

Cristina Clopés

Comença l'espectacle: un cant líric i un entorn de misteri inunden l'escenari. De sobte, aquesta plenitud es trenca: música estrident, llums creuades i apareix un home vestit de blanc sobre l'escenari. Sergio Dalma torna a Sons del Món amb la seva gira Ritorno a via Dalma.

Un concert ple d'emocions, sensacions i respecte. La nova gira del cantant català està demostrant que l'edat no és un hàndicap a l'hora de cantar, sinó un punt d'inflexió on la teva veu, els teus moviments i sobretot, el teu públic és el que compta.

El festival Sons del Món de Roses va comptar amb uns 2.600 espectadors que van passar d'estar asseguts a les seves cadires a posar-se de peu, cantar i ballar les cançons que Sergio tornava a posar en boca de tots.

I és que la seva gira està centrada en la música italiana, recordant grans composicions, però en versions espanyoles, per aconseguir crear un clima de familiaritat i vincle amb el seu públic més fidel. Dalma, però no va dubtar a cantar en català, deixant-nos a tots commocionats amb Em dones força.

Durant la seva actuació es van poder escoltar cançons com Entre tú y mil mares, Parole, Mi historia entre tus dedos, Felicita, Yo no te pido la luna, Gloria, i no podien faltar Bailar pegados i Galilea, dos hits que el van fer pujar al més alt en els seus inicis.

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El cantant es va mostrar atent, proper i molt feliç d'estar a la seva terra. Les seves paraules van fer commocionar i establir un vincle del que pocs artistes poden gaudir dins el seu espai de confort. Només, puc acabar dient, gràcies Sergio Dalma, o Josep Sergi Capdevila, com a tu t'agradi més.

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