Sergio Dalma emplena Sons del Món de Roses
Experiència, caliu i molta marxa va ser el que va definir el seu espectacle
Comença l'espectacle: un cant líric i un entorn de misteri inunden l'escenari. De sobte, aquesta plenitud es trenca: música estrident, llums creuades i apareix un home vestit de blanc sobre l'escenari. Sergio Dalma torna a Sons del Món amb la seva gira Ritorno a via Dalma.
Un concert ple d'emocions, sensacions i respecte. La nova gira del cantant català està demostrant que l'edat no és un hàndicap a l'hora de cantar, sinó un punt d'inflexió on la teva veu, els teus moviments i sobretot, el teu públic és el que compta.
El festival Sons del Món de Roses va comptar amb uns 2.600 espectadors que van passar d'estar asseguts a les seves cadires a posar-se de peu, cantar i ballar les cançons que Sergio tornava a posar en boca de tots.
I és que la seva gira està centrada en la música italiana, recordant grans composicions, però en versions espanyoles, per aconseguir crear un clima de familiaritat i vincle amb el seu públic més fidel. Dalma, però no va dubtar a cantar en català, deixant-nos a tots commocionats amb Em dones força.
Durant la seva actuació es van poder escoltar cançons com Entre tú y mil mares, Parole, Mi historia entre tus dedos, Felicita, Yo no te pido la luna, Gloria, i no podien faltar Bailar pegados i Galilea, dos hits que el van fer pujar al més alt en els seus inicis.
El cantant es va mostrar atent, proper i molt feliç d'estar a la seva terra. Les seves paraules van fer commocionar i establir un vincle del que pocs artistes poden gaudir dins el seu espai de confort. Només, puc acabar dient, gràcies Sergio Dalma, o Josep Sergi Capdevila, com a tu t'agradi més.
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