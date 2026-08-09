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La Fúmiga esculpeix un comiat inoblidable a les Ruïnes d'Empúries

Portalblau va acollir la gira de comiat del grup valencià, que va retornar la responsabilitat amb una vetllada

La Fúmiga durant el seu concert a Empúries.

La Fúmiga durant el seu concert a Empúries. / Júlia Berrido

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Andreu Coll

L'adeu definitiu de La Fúmiga és cada vegada més a prop. Ahir el grup valencià, en el marc de la seva gira L'Últim abraç, va fer parada a les Ruïnes d'Empúries, sense cap dubte, una de les places més boniques en les que s'han aturat per dir adeu. Estem vivint un comiat atent, pausat i bonic, amb temps per tothom i la cita al fòrum romà d'ahir al vespre no va ser una excepció. El vent i unes gotes tímides que amenaçaven des de l'obertura de portes es van esvair un cop Naina, ahir telonera, va pujar a l'escenari per a preparar el terreny amb cançons pròpies, però també conjuntes amb el grup valencià, com Què Tia!. Si un comiat ja és bonic, la combinació d'ahir tenia tots els al·licients per a generar un record per anys, tant a músics com als seus seguidors. Les expectatives es van assolir. La Fúmiga va oferir el seu directe habitual; energia, el seu millor repertori i una complicitat amb el públic només forjada amb anys de música. L'espai, que no per conegut hem de deixar de valorar-lo, va ser un amfitrió únic, i la gent, conscient que el viatge de La Fúmiga acaba, va vibrar cada cançó, per si no hi ha una propera vegada.

El concert va ser una carícia preciosa per acomiadar un dels grups més generacionals del panorama actual català. A La Fúmiga li queden sis parades abans dels concerts finals a Barcelona i València, una serà a Figueres. Ahir Empúries, així com tots els indrets per on s'està acomiadat el grup, va ser el públic qui els va cantar Gràcies per tant.

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