Mika omple de color el Cap Roig en el seu últim concert de l'agost
L'artista anglo-libanès va desplegar tota la seva energia en una actuació plena de grans èxits, canvis de vestuari i una connexió absoluta amb el públic del Fetsival
Mika va convertir aquest dissabte els Jardins de Cap Roig en una autèntica explosió de color, música i energia en el que va ser el seu darrer concert abans d'agafar “vacances”. El cantant anglo-libanès va presentar el seu Hyperlove Summer Tour en una de les dues úniques parades que ha fet a Catalunya i a tot l’estat des que va començar la gira al gener, juntament amb el concert del passat 2 de juliol a les Nits d'Occident. Una gira internacional que s'allargarà fins al setembre, quan culminarà amb les dues últimes actuacions a França.
Des del primer instant, Mika va demostrar la connexió especial que manté amb el públic català. Va aparèixer a l'escenari parlant en català i, entre somriures, va recordar que "no hi ha dos sense tres" per celebrar que aquesta és la seva tercera vegada al Cap Roig, després d’actuar-hi el 2014 i el 2022. El cantant va obrir la nit amb una de les seves cançons més icòniques, Relax, Take It Easy, que va dedicar a Isabel Rivas Collado, una veïna que va tenir durant trenta anys, era catalana i va ser la primera persona que va escoltar la cançó. Ahir, a Calella de Palafrugell, va voler tenir un record per ella.
El concert va mantenir un ritme frenètic de principi a fi, i encara més pel mateix cantant, que no va parar de ballar en cap moment, fet que va comportar quatre canvis de vestuari. Amb una posada en escena plena de llum, color i els seus característics moviments, tan espontanis com inconfusibles, Mika va convertir els Jardins de Cap Roig en una gran festa a l'aire lliure. El públic va respondre immediatament a aquesta energia incontestable, cantant cada tema d'un repertori que va recórrer els grans èxits de la seva carrera, amb cançons com Happy Ending, Elle me dit o We Are Golden.
La proximitat amb els assistents va ser una constant durant tota la vetllada. Un dels moments més celebrats va arribar amb Big Girl (You Are Beautiful), quan el cantant va baixar de l'escenari per endinsar-se entre el públic. Rodejat de tothom, que no va deixar de cantar, ballar i saltar, Mika va demostrar, una vegada més, que els seus concerts són molt més que simple música, sinó que són un espectacle amb totes les lletres.
Amb una actuació carregada de vitalitat, optimisme i complicitat, Mika va acomiadar-se de Cap Roig agraint a tots "els que ens han seguit des del mes de gener". Per tancar amb Grace Kelly, la cançó més escoltada de l'anglo-libanès a Spotify, i amb Love Today, que va posar el punt final a una nit en què el públic va començar assegut, però va acabar saltant pels aires i entregat de ple a la festa.
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