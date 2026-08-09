Pere Ciurana porta a Santa Cristina d’Aro l'artesania amb suro
L’exposició, a La Caixa, reuneix desenes de reproduccions i objectes elaborats artesanalment per l’artista, que continua treballant el suro als 80 anys
La sala d’exposicions La Caixa de Santa Cristina d’Aro va inaugurar divendres 31 de juliol una exposició dedicada a l’artesania amb suro de Pere Ciurana. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d’agost, reuneix una part de la seva extensa producció.
A l'exposició s’hi poden veure tot tipus d’objectes de decoració fets exclusivament amb suro, des de rams de flors que contenen milers de peces de suro fins a collarets, joiers, quadres i caixes decorades. També hi ha reproduccions de diferents models de màquines de cosir i d’escriure.
Ciurana també ha fet diferents models de vaixells. Un dels que es pot veure a l’exposició està fet amb aglomerat, un material més difícil de treballar, i permet veure alhora l’interior d’una meitat de l’embarcació, amb els diferents elements propis dels vaixells. La mostra també inclou diferents models de motocicletes, cotxes i una màquina de tren, a escala, que havia funcionat a Àustria, amb els seus vagons i els rails de via estreta.
La mostra inclou, a més, dues de les seves obres de grans dimensions: una masia amb les diferents dependències i elements de l’interior i l’exterior, i el poble de Samarruga de la Punta, que incorpora una escola, un teatre, un bar, botigues, cases i una església amb campanar. Aquesta última peça té unes 25.000 teules, enganxades una a una, i es va exposar per primera vegada el 2017 a l’Illa Diagonal de Barcelona.
Ciurana treballa principalment a partir de models i, en el cas dels vaixells, a escala. El primer que va construir, l’any 2001, li va requerir unes 1.300 hores de feina. En total, calcula que les peces que formen l’exposició acumulen unes 220.000 hores de treball.
Nascut el 1946 a can Batet de Castell d’Aro, Pere Ciurana es va iniciar en aquest art de manera autodidacta. Quan tenia 12 anys va construir amb suro un petit cotxe perquè el seu pare hi pogués guardar els puros. Anys més tard, Àngel Artigas Font, responsable de Can Viader de Sant Feliu de Guíxols, el va introduir en la fel·loplàstica. El 1980 va deixar la pagesia i va començar a treballar durant dotze anys a Can Viader, on elaborava "souvenirs" de suro que s’exportaven per diferents punts de la costa mediterrània.
La seva primera exposició va ser el 1993 a Santa Cristina d’Aro. Posteriorment ha exposat en municipis com Palafrugell, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Vidreres i Maçanet de la Selva, així com a Barcelona. Algunes de les seves obres formen part de l’exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell.
Als 80 anys, Ciurana continua dedicant hores a donar forma al suro. Actualment treballa en una nova reproducció, en aquest cas d’una motocicleta.
L’exposició es pot visitar cada dia fins al 31 d’agost, de 10 a 13 h i de 17 a 21 h a La Caixa.
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