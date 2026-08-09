Santa Cristina d’Aro torna a ser capital internacional de la màgia
L'il·lusionista cristinenc Xevi, a punt de fer 83 anys, va presentar la 27a gala del Festival Nit d'Il·lusió, i va rebre un emotiu reconeixement dels seus companys
Arnau Lara
La música acostuma a ser la gran protagonista de l’oferta cultural d’estiu a la Costa Brava, però Santa Cristina d’Aro ha tornat a convertir-se en l’epicentre de la màgia amb la celebració de la 27a Nit d’Il·lusió. El festival, organitzat per Mans Màgiques del Món, va exhaurir les entrades i va reunir més de 350 espectadors a l’Espai Ridaura.
L’il·lusionista cristinenc Xevi, a punt de complir 83 anys i amb més de set dècades de trajectòria, va donar la benvinguda al públic i va compartir la presentació amb Isaac Jurado. Al llarg de dues hores, la gala va oferir una successió de números de màgia, grans il·lusions, humor i manipulació amb artistes de projecció internacional. Durant l’actuació, Xevi també va homenatjar Joaquim Partagàs, conegut com El Rei de la Màgia, i va oferir diversos números còmics. La gala va acabar amb una ovació als artistes i un emotiu reconeixement a Xevi, que any rere any manté Santa Cristina d’Aro com un referent de la màgia internacional.
El cartell va comptar amb el rus Vadim Gordeev, Jordi Quimera, Mervil, el francès Norbert Ferré, la parella Ramó&Alegría i, com a novetat, el ventríloc francès Marc Metral, que va ser l’encarregat de tancar la gala amb alguns dels seus números més coneguts, entre els quals destaca el protagonitzat per una petita gosseta blanca.
L'esdeveniment es va acomiadar entre grans aplaudiments i amb una sessió de fotografies al vestíbul de l’Espai Ridaura, on els espectadors van poder compartir uns instants amb els artistes. El colofó el va protagonitzar el mateix Xevi, que va rebre un llarg i sentit aplaudiment dels seus companys de cartell.
La Nit d’Il·lusió compta amb el suport de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i La Casa Màgica i forma part d’un projecte que inclou també deu gales de Vivim la màgia!. Un any més, el municipi ha reivindicat així el seu lloc com un dels grans escenaris de la màgia a la Mediterrània.
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