La Schubertíada enceta una 34a edició que manté l'essència del lied
El programa, que aquest any homenatja el seu fundador, Jordi Roch, inclou un equilibri entre artistes consagrats i joves promeses
La Schubertíada arrencarà el 16 d'agost a Vilabertran amb un programa "equilibrat" que recull artistes consagrats com Matthias Goerne, Samuel Hasselhorn o el duet Andrè Schuen i Daniel Heide; i cares noves i prometedores, com Mireia Tarragó, Matilda Sterby i Ruzan Mantashyan. La vintena de concerts d'aquesta 34a edició mantenen l'essència de les schubertíades originals: "Tenim aquell esperit de família que pretenia Schubert amb aquelles trobades que feia entre amics i músics, i que fa que el públic i els músics siguin coneguts i còmplices", valora Sílvia Pujalte, director artística del certamen.
Uns dies abans de l'obertura a la Canònica de Santa Maria, la Schubertíada també arribarà a Vilajuïga (13 d'agost), amb un concert a càrrec de la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López; i a Pals (14 d'agost), dins el festival Clàssic Pals, amb el recital del baríton Mikhail Timoshenko i el pianista Elitsa Desseva. Sobre aquestes col·laboracions, que fa uns anys que estan en marxa, Pujalte subratlla que "sempre tenim la idea de fer concerts en llocs que tinguin valor patrimonial". Precisament, descriu l'Espai Misteri a la deu d'Aigua de Vilajuïga on es farà el concert, com un lloc "màgic" i "recollit", i en definitiva, molt pertinent. A més, el lligam amb el Clàssic Pals prové de la directora artística del festival, la pianista Emma Stratton, qui ha actuat diverses vegades a Vilabertran. De fet, aquest any també hi serà amb un recital de piano juntament amb Albert Cano i Nicolás Margarit.
Dins la programació, hi ha diversos recitals de lied que repassaran repetori de Schubert, Grieg, Nystroem, Mahler o Sibelius i que defensaran figures com Samuel Hasselhorn o Erika Baikoff.
Pujalte destaca que el programa de promoció de talent Lied the Future també hi té una presència destacada, amb cinc duets que aquest any s'han escollit per primer cop a través d'una convocatòria oberta, en comptes de la invitació. L'interès dels músics de participar en el festival està garantit, ja que segons la directora artística van rebre més de 70 propostes de duets. Aquest projecte té dues branques, una de les quals formativa i l'altra com a porta d'entrada al circuit professional. "Als joves sempre els costa començar la carrera, passa a totes les feines, i ja des de la primera edició, Jordi Roch va mirar molt per ells", subratlla Pujalte. Això fa que, artistes que debuten al festival dins aquest programa, acabin tornant anys després un cop consolidats. "Ens fa molta il·lusió, anem seguint la seva carrera i molts recorren festivals de tota Europa, hi ha un sentit de pertinença", subratlla la responsable.
També destaquen, en l'àmbit de cambra, el sextet de corda que interpretaran conegudes obres de Txaikovski, i una de les obres més reconegudes d'Erwin Schulhoff, i que el nazisme va prohibir.
Una edició amb homenatge
Aquesta edició, de fet, tindrà la figura de Jordi Roch, el fundador, traspassat l'any passat, molt present en "tots els concerts". A més, el baríton Matthias Goerne va proposar un recital especialment dedicat a ell, format únicament per lieds de Schubert i que interpretarà juntament amb el pianista Markus Hinterhäuser. El recital té pràcticament totes les entrades venudes.
El que ja ha exhaurit entrades és el recital que oferiran el baríton Andrè Schuen i Daniel Heide amb el cicle Die schöne Magelone de Brahms que estarà narrat per Pere Arquillué. Aquesta obra recull una llegenda medieval que Ludwig Tieck va plasmar a la novel·la La fantàstica història d'amor de la bella Magelona i Pere, comte de Provença. "Aquestes cançons es poden interpretar sense narrador, però el que es diu a la lletra de cadascuna no explica el que passa, i per això el narrador permet conèixer bé tota la història", assenyala. Pujalte assenyala que Arquillué és un "actor magnífic", que a més té molta afinitat amb aquesta mena de concerts, fet que el feia un "candidat ideal". De fet, va ser el narrador de la cantata La Pesta de Robert Gerhard interpretada pel baríton Ian Bostridge i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya durant la temporada 2021 a l'Auditori de Barcelona. "Confiàvem que aquesta proposta agradaria al públic, i estem molt contentes de veure que ha tingut aquesta bona rebuda", conclou.
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