Tot el destacat per fer aquest diumenge 9 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Empúries
El Festival Portalblau presenta Sopa de Cabra, ambla seva gira de celebració dels 40 anys de trajectòria del grup.
On? Al Fòrum Romà MAC-Empúries.
Quan? A les 22 h.
Entrades exhaurides.
Llívia
El FëMAP programa El primer Requiem de Montserrat, una proposta interpretada per l'Ensemble Joan March.
On? A l'Església de la Mare de Déu dels Àngels.
Quan? A les 18 h.
Entrades de pagament.
Molló
El 27è Festival de Música Vall de Camprodon presenta Artur Blasco i Cati Plana.
On? A la Sala de Ball.
Quan? A les 19 h.
Entrades de pagament.
Peralada
El Festival de Peralada reuneix Jordi Savall i Núria Rial en un recorregut pel barroc italià a través d’obres de Vivaldi, Albinoni, Geminiani i Ferrandini.
On? A l'Església del Carme.
Quan? A les 20 h.
Entrades exhaurides.
Roses
Sons del Món ofereix una nit de pop i entreteniment amb el pòdcast humorístic Guarres!, l’actuació de Markos amb K, el doble concert de Nancys Rubias i Fangoria, i la festa final de Pelicano Party.
On i quan?
A les 20 h, al Village Sons del Món, pòdcast Guarres!
A les 21:15 h, al Village Sons del Món, Markos amb K.
A les 22 h, a la Ciutadella, Nancys Rubias + Fangoria.
A les 23:30 h, al Village, Pelicano Party.
Entrades de pagament.
Festa Major de Bescanó
La Festa Major de Bescanó programa una tarda amb activitats populars i l'actuació d'una orquestra.
On i quan?
A les 18 h, xampugol.
També, a les 18 h, sardanes, concert i ball amb l'Orquestra Maravella.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Maçanet de la Selva
La Festa Major omple els carrers de cultura popular amb la cercavila de gegants, la proclamació del Pubillatge 2026 i una nit de música amb tribut a Hombres G i la tradicional Festa Flaix.
On i quan?
A les 11 h, a la Plaça de l’Ajuntament, cercavila de gegants.
A les 19.30 h, a la Plaça de l’Església, proclamació del Pubillatge 2026.
A les 23 h, a la Pista Jardí, espectacle«Voy a pasármelo bien», tribut a Hombres G.
A les 0:00 h, a l’Espai Barraques, Festa Flaix.
Activitats gratuïtes.
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