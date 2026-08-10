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Amb So de Cobla tanca la desena edició consolidant-se com a referent en innovació i difusió del patrimoni musical

La pluja va obligar a cancel·lar l'espectacle Amb So de Dona

La Simfònica de Corda i Cobla amb els solistes.

La Simfònica de Corda i Cobla amb els solistes. / ACN

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ACN

ACN

Palamós

El festival Amb So de Cobla de Palamós (Baix Empordà) ha tancat aquest dissabte la desena edició consolidant-se com un referent en la difusió del patrimoni musical català i de la innovació de les sonoritats tradicionals. La mostra musical assegura que ha reunit més de 2.000 espectadors en cada un dels concerts de la Simfònica de Cobla i Corda, el baríton Guillem Batllori i del grup Obeses. Malgrat tot, la pluja va obligar a cancel·lar l'espectacle Amb So de Dona, que s'havia de fer dijous a la tarda. Els organitzadors es mostren satisfets de la resposta del públic i anuncien que ja treballen en l'onzena edició de la mostra, que es farà entre el 3 i el 7 d'agost.

El concert de la Transmediterrania Orchestra va posar el punt final a la desena edició del festival Amb So de Cobla aquest dissabte al vespre. Es tracta d'una proposta innovadora que es va fer al passeig Marítim de Palamós on la formació va combinar ritmes balcànics amb el jazz, la música popular i sonoritats de cobla. Hi ha músics de formacions molt diferents com ara Biflats, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis. L'objectiu és reivindicar la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment.

A banda d'aquest concert de clausura, la desena edició de la mostra ha comptat amb les actuacions de la Simfònica de Cobla i Corda amb el projecte Mare Mundi, la fusió de lírica i cobla del baríton palamosí Guillem Batllori i la Principal del Llobregat, i el gran concert d’Obeses, encapçalat per Arnau Tordera i la Cobla Berga Jove, que va fer vibrar el públic assistent.

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L’organització ha qualificat d'excel·lent la resposta de la ciutadania i ha destacat que el públic s'ha bolcat més que mai amb el desè aniversari, fet que converteix Palamós en la capital de la cobla contemporània. Així mateix, la direcció artística també ha subratllat la qualitat i l'audàcia de les formacions participants en aquesta edició tan especial.

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