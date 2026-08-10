Avi Avital interpretarà Bach a Torroella amb entrades exhaurides
La mostra In-Edit Empordà, emmarcada dins el Festival, clourà aquesta setmana la retrospectiva dedicada a Frank Scheffer amb dues projeccions
Avi Avital donarà el tret de sortida a la tercera setmana del Festival de Torroella de Montgrí amb un concert que ja fa setmanes que té les entrades exhaurides. Aquest dimarts 11 d’agost el prodigiós de la mandolina explorarà els sons de Johann Sebastian Bach, Giovanni Sollima, Ernest Bloch i Filippo Sauli. A part d’aquest concert, pel festival passaran artistes com The Tallis Scholars (14 d’agost), Nadine Sierra (15 d’agost) i la Freiburger Barockorchester & Jeanine De Bique (16 d’agost).
Avi Avital omplirà la Sala Contemporània del Palau Solterra aquest dimarts a partir de les 19 h. Amb la seva mandolina, l’artista s'ha proposat restituir a l'instrument el prestigi i el protagonisme que havia tingut en el passat. En el seu debut al Festival de Torroella presentarà un arranjament propi de la cèlebre Partita per a violí núm. 2 en Re menor, BWV 1004, de Bach. Entre els cinc moviments de l'obra hi intercalarà peces escrites per a mandolina: una de principis del segle XVIII, una altra d'un compositor contemporani, i una transcripció d'un moviment d'una suite del compositor nord-americà d'origen suís Ernest Bloch.
El divendres 14 d’agost, a les 22.30 h, The Tallis Scholars passaran per l’església de Sant Genís per retornar al Festival de Torroella després de trenta-quatre anys del seu debut.
Dissabte 15 d’agost a les 20.30 h a l’Auditori Espai Ter debutarà al festival la soprano Nadine Sierra amb el pianista Bryan Wagron. L’estatunidenca Nadine Sierra s’ha consolidat com una de les grans sopranos líriques i de bel canto de l’actualitat, i és una de les artistes més sol·licitades pels teatres d’òpera més prestigiosos del món.
I la setmana acabarà el diumenge 16 d’agost a les 20.30 h a l’Auditori Espai Ter amb la Freiburger Barockorchester & Jeanine De Bique.
Col·loqui amb Frank Scheffer
En el marc del Festival de Torroella, l’In-Edit Empordà també realitzarà dues activitats al llarg d’aquesta setmana. Dimarts 11 d’agost a les 21.30 h es projectarà al Cinema Montgrí el film “Inner Landscape”. Posteriorment, es farà un col·loqui amb Frank Scheffer per parlar de la seva trajectòria.
I dimecres 12 d’agost s’acabarà la retrospectiva dedicada a Scheffer amb la presentació del documental Half Moon. La jornada començarà a les 19 h al Palau Solterra – Fundació Vila Casas, amb un breu recorregut guiat pel Museu de Fotografia Contemporània i el concert de Kinan Azmeh. A les 21.30 h, el Cinema Montgrí acollirà la projecció de Half Moon, dirigit per Frank Scheffer. La jornada acabarà amb un col·loqui amb el director.
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