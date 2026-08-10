El Brunch Electronik Festival tanca la quarta edició amb 70.000 assistents i un 80% de públic local
El festival reuneix 65.000 persones durant tres dies en la seva programació principal al parc del Fòrum i fins a 5.000 assistents en les seves ‘afterparties’ oficials
Alba Giraldo
El Brunch Electronik Festival ha tancat aquest diumenge la seva quarta edició al parc del Fòrum de Barcelona amb 65.000 assistents durant les tres jornades celebrades entre el 7 i el 9 d’agost al recinte i 5.000 més a les ‘afterparties’ oficials organitzades per l’esdeveniment en discoteques barcelonines. El festival, que ha reunit més de 90 artistes nacionals i internacionals, ha comptat amb el 80% dels assistents procedents de públic local.
El cartell d’aquesta quarta edició ha reunit alguns dels noms més destacats de l’electrònica internacional, amb figures consolidades en la música electrònica com Kaytranada, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Eric Prydz, Luciano, Floating Points, The Blaze i Miss Monique. Durant les tres jornades també han passat pel parc del Fòrum Deborah de Luca, Anfisa Letyago, Rødhåd, Marrøn, I Hate Models, SNTS, 999999999, Jamie Jones, Seth Troxler, CamelPhat, Kevin de Vries i Massano, entre molts d’altres, combinant diferents vessants de l’electrònica contemporània, des del house i el tech-house fins al techno, el minimal, el melodic techno i els formats en directe.
A més, durant aquesta edició, la presència internacional ha conviscut amb una important representació de l’escena musical de Barcelona i Catalunya. Paula GM, Brieela, INEXXSTABLE, NHYMPH, Mercè, B1N0, Lildami i Flashy Ice Cream han sigut alguns dels artistes locals presents en el cartell. En concret, la primera jornada de divendres va comptar amb 28.000 assistents, la segona amb 30.000 i la tercera, amb el tancament de The Blaze, amb 8.000.
El festival, amb la seva llicència al parc del Fòrum renovada fins al 2028, va distribuir tota la seva programació en sis escenaris: GrooviK, IconiK by Yamaha, Open Stage by Red Bull, HarmoniK, EuphoriK by Estrella Damm i RhythmiK by Resident Advisor. A més, l’activitat no va acabar al parc del Fòrum, a la una de la matinada divendres, a les tres dissabte i a les onze de la nit diumenge, sinó que les ‘afterparties’ van traslladar part de la programació a les discoteques Input, Upload, Upload, La Terrrazza i NACAR.
A causa de les altes temperatures, l’organització va reforçar les seves mesures d’hidratació i protecció davant la calor amb quatre punts amb aigua freda gratuïta, a més de zones d’ombra amb gespa i mobiliari, sistemes de nebulització i altres punts de refresc. També es va repartir fruita fresca gratuïtament entre els assistents.
A més, durant aquesta edició, el Brunch Electronik ha ampliat la seva oferta d’activitats amb propostes que han anat més enllà de la música. Dissabte, 200 persones van participar en el Warm-Up Electronik, una sessió d’entrenament funcional dirigida per l’entrenador i ‘influencer’ Adri López i acompanyada per la ‘dj’ local INEXXSTABLE. El públic familiar també va tenir el seu espai amb el Petit Brunch, que per primera vegada es va incorporar al format del festival durant la segona jornada i es va mantenir actiu fins a les nou del vespre.
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