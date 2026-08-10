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Disney+ incorpora una trentena de pel·lícules doblades en català amb clàssics com 'Mary Poppins' o 'Willow'

Netflix també amplia el seu catàleg amb títols com 'Barbie', 'Elvis' o 'Wonder Woman 1984'

Un fotograma de Mary Poppins.

Un fotograma de Mary Poppins. / Disney

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ACN

ACN

Girona / Barcelona

L'oferta de continguts en català a les plataformes audiovisuals continua ampliant-se. Disney+ incorpora un nou lot de doblatges en català procedents de 3Cat gràcies al conveni signat entre el Departament de Política Lingüística per facilitar que els doblatges elaborats per la televisió pública catalana arribin a les plataformes. Aquestes incorporacions se sumen a les que en els darrers mesos ja han fet HBO Max o Filmin, i formen part de l'estratègia per incrementar l'oferta audiovisual en català als serveis d’streaming. Des del 2023, el Departament ha distribuït múltiples àudios a diverses plataformes amb l'objectiu que el català sigui cada cop més present com a opció d'idioma per veure pel·lícules i sèries a casa.

Aquesta línia d'acció es complementa amb altres actuacions, com les línies d'ajuts al doblatge i la subtitulació de llargmetratges i sèries, el conveni amb Movistar+ per a la subtitulació de pel·lícules i sèries d'estrena, la cartellera de cinema en català o el programa CINC de cinema infantil.

Disney+ incorpora una trentena de títols

El nou lot inclou pel·lícules de gèneres i èpoques ben diverses, des de clàssics familiars fins a comèdies, drames i cinema d'acció. Entre els títols principals hi ha ‘Mary Poppins’, ‘Willow’, ‘Good morning’, ‘Vietnam’, ‘Moulin Rouge’, ‘Conan el Bàrbar’ i ‘Malson abans Nadal’, entre d’altres, que se sumaran a altres títols coneguts com ‘El diable es vesteix de Prada’, ‘Sol a casa’, ‘Alien’, ‘El sisè sentit’, ‘El cigne negre’ o ‘Braveheart’, entre moltes altres. Política Lingüística treballa també perquè s'incorpori el doblatge català de ‘Buscant en Nemo’.

Netflix també augmenta l’oferta disponible en català

Paral·lelament, una trentena de nous àudios en català s’incorporen a Netflix, en aquest cas gràcies a una selecció de doblatges de 3Cat i Warner. Entre els títols que ja es poden veure en català hi ha ‘Batman contra Superman: L'alba de la justícia’, ‘La lliga de la justícia’, ‘Beowulf’, ‘Ombres tenebroses’, ‘La llegenda de Tarzan’, ‘Quan menys t'ho esperes’ i ‘Sully’.

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A aquests s'hi afegeix una selecció de doblatges de Warner, amb el suport de Política Lingüística, entre els quals en destaquen: ‘Els pecadors’, ‘Minecraft’, ‘Barbie’, ‘Elvis’, ‘Wonder Woman 1984’ i ‘Space Jam: Noves llegendes’.

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