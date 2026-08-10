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Els plans més destacats del dilluns 10 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Els Atrapasomnis, que actuaran a la Festa Major de Bescanó.

Els Atrapasomnis, que actuaran a la Festa Major de Bescanó. / Cedida

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Redacció

Redacció

Calella de Palafrugell

El Festival Cap Roig programa El Fil invisible, un espectacle musical familiar.

On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.

Quan? A les 20 h.

Entrades exhaurides.

El Port de la Selva

El Mediterranean Guitar Festival porta un tribut a The Beatles a càrrec dels guitarristes Javier Moreno i Josele Rider.

On? A l'Església de la mare de Déu de les Neus.

Quan? A les 21 h.

Entrades a partir de 15 euros.

Sant Feliu de Guíxols

El Festival Porta Ferrada reuneix tres propostes destacades en una mateixa nit.

On? Al Guíxols Arena.

Quan?

A les 20:30 h, Éxtasis.

A les 21:30 h, Repión.

A les 23 h, Siloé.

Entrades a partir de 40 euros.

Festa Major de Bescanó

La jornada d'avui de la Festa Major de Bescanó combina activitats familiars, joc i música per a tots els públics.

On? A l'exterior del pavelló municipal d'esports.

Quan?

A les 10 h, Bescanoninet de ferro.

A les 17:30 h, Atrapasomnis.

A les 22 h, Dj Tarada.

Activitats gratuïtes.

Festa Major de Maçanet de la Selva

La diada de Sant Llorenç combina tradició, música i activitats familiars.

On i quan?

A les 12 h, a l’Església de Sant Llorenç, repic de campanes i missa solemne en honor al patró, amb la participació de la Coral El Gínjol.

A les 13 h, a la Plaça de l’Església, vermut popular.

A les 17.30 h, mitja audició de sardanes amb l’Orquestra Selvatana.

A les 18.30 h, a l’espai Barraquetes, espectacle familiar «Superballaruga».

A les 19.30 h, a la Pista Jardí, concert amb l’Orquestra Selvatana; i a les 23 h, ball amb la mateixa formació.

A les 0 h, a l’espai Barraques, Nit de Barraques.

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Activitats gratuïtes.

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