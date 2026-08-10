Els plans més destacats del dilluns 10 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig programa El Fil invisible, un espectacle musical familiar.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 20 h.
Entrades exhaurides.
El Port de la Selva
El Mediterranean Guitar Festival porta un tribut a The Beatles a càrrec dels guitarristes Javier Moreno i Josele Rider.
On? A l'Església de la mare de Déu de les Neus.
Quan? A les 21 h.
Entrades a partir de 15 euros.
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada reuneix tres propostes destacades en una mateixa nit.
On? Al Guíxols Arena.
Quan?
A les 20:30 h, Éxtasis.
A les 21:30 h, Repión.
A les 23 h, Siloé.
Entrades a partir de 40 euros.
Festa Major de Bescanó
La jornada d'avui de la Festa Major de Bescanó combina activitats familiars, joc i música per a tots els públics.
On? A l'exterior del pavelló municipal d'esports.
Quan?
A les 10 h, Bescanoninet de ferro.
A les 17:30 h, Atrapasomnis.
A les 22 h, Dj Tarada.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Maçanet de la Selva
La diada de Sant Llorenç combina tradició, música i activitats familiars.
On i quan?
A les 12 h, a l’Església de Sant Llorenç, repic de campanes i missa solemne en honor al patró, amb la participació de la Coral El Gínjol.
A les 13 h, a la Plaça de l’Església, vermut popular.
A les 17.30 h, mitja audició de sardanes amb l’Orquestra Selvatana.
A les 18.30 h, a l’espai Barraquetes, espectacle familiar «Superballaruga».
A les 19.30 h, a la Pista Jardí, concert amb l’Orquestra Selvatana; i a les 23 h, ball amb la mateixa formació.
A les 0 h, a l’espai Barraques, Nit de Barraques.
Activitats gratuïtes.
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