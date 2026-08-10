El Festival de Peralada finalitza amb 11 'sold out'
El director de la cita empordanesa, Oriol Aguilà, celebra la presència de grans cantants com Sara Blanch i Michael Spyres
Marta Cervera
El Festival Castell de Peralada ha acomiadat la seva 40a edició amb 11 sold outs (totes les entrades venudes), un 96% d’ocupació i ganes de retrobar-se amb l’escenari a l’aire lliure dels seus orígens, per al qual ja s’està preparant el terreny als jardins del castell. "Hi ha voluntat de recuperar-lo, però ara per ara hem de ser prudents quant a com serà i quan estarà llest. S’està alineant tot per tornar a tenir el nostre escenari i com més aviat millor", explica, tan diplomàtic com sempre, Oriol Aguilà, director del festival.
Aquest 40è aniversari va acabar a l’Empordà, però la cirereta la posarà, el 29 d’agost, un concert molt especial al Palau de la Música Catalana amb l’Orquestra del Festival de Bayreuth.
Diferents format
Són ja quatre les edicions amb un format diferent, sense poder oferir grans òperes escenificades com aquesta trencadora Carmen amb posada en escena de Bieito estrenada al festival o els ballets de gran format. El magnífic escenari a l’aire lliure als jardins del castell va deixar d’existir el 2023. La idea de projectar un escenari a cobert, amb millors serveis per als artistes, es va paralitzar i va obligar els organitzadors de la cita empordanesa a reinventar-se.
Aquesta edició ha tret el màxim partit de les sinergies amb altres institucions i artistes. "Ha sigut inspiradora per a públic i artistes", afirma Aguilà. La seva valoració és molt positiva. "Animem a descobrir coses", indica. Entre aquestes el projecte Niu, enfocat a potenciar noves generacions d’artistes empordanesos o la curiosa fusió entre música barroca i hip-hop de 4 Danced Seasons.
Onze dels 15 espectacles programats han penjat el cartell de tot venut. La majoria es van desenvolupar a l’església del Carme. La resta es van veure al Mirador, una sala allargada amb escenari central i públic als dos costats. La zona del Celler va tornar a acollir per segon any consecutiu Le Terroir, el poètic site-specific creat per la fantàstica ballarina i coreògrafa Lorena Nogal.
"A Peralada no hem patit la calor. Tant l’església com el Mirador disposen d’aire condicionat", recorda el director. Preocupat per l’excel·lència i la comoditat de tots, públic i artistes, confessa haver estat sovint més atent als possibles sorolls derivats de la maquinària refrigeradora i a les necessitats dels intèrprets que els espectacles que presenciava. Vestits de l’ofici. Li ha encantat veure plena l’església en el concert que el Trio Fortuny ha ofert aquesta setmana amb Judith Neddermann. "La voluntat innovadora del festival s’ha mantingut els últims anys. El públic aprecia veure coses diferents, anar a estrenes i descobrir artistes". Entre ells, la mestra de l’òrgan Montserrat Torrent, que va debutar dijous passat als seus 100 anys.
Ja es preveia que s’exhauririen les localitats per a les actuacions de Jordi Savall, que ahir va dirigir un programa barroc amb Les Musiciennes du Concert des Nations i Núria Rial, i de la soprano Sara Blanch, que el dia abans va oferir un recital líric amb Michael Spyres. "Ella va ser Premi Peralada al Concurs Viñas fa deu anys. Des d’aleshores es va iniciar una relació que ha anat a més".
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