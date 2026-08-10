EL DISC DE LA SETMANA
Karol G i el reggaeton melancòlic
La cantant colombiana aposta pels tempos recollits i la introspecció, només un any després de l’extravertit ‘Tropicoqueta’, en un àlbum en el qual compta amb convidats de luxe
Jordi Bianciotto
Sincronitzar les gires i els discos ja és una dinàmica a què cada artista decideix si jugar o no, i Karol G ha triat l’arrencada de la gira mundial de l’àlbum Tropicoqueta, llançada fa només un any, per publicar-ne el relleu. Un treball molt diferent: si en aquell enviava l’homenatge als gèneres tradicionals llatins, ara, a No me arrepiento de sentir tanto surt a la superfície la pulsió reguetonera i electrònica. L’estat d’ànim no és festiu, sinó decantat per la introspecció i la melancolia, com insinua el to blavós de la portada.
Hi ha una altra diferència destacada: si Tropicoqueta (que va funcionar en el mercat nord-americà per sota dels seus predecessors) estava esquitxat per duets amb figures de l’aparador llatí, el seu relleu apunta al més alt de star-system nord-americà, amb trobades ni més ni menys que amb Drake i Bruno Mars. En el primer, Ahí, Karol G comparteix amb el canadenc (que canta en castellà) un estira-i-arronsa tocat pels dubtes, la seducció a foc lent i les negociacions en clau de reggaeton tebi i envoltant. Amb Mars, el guió se’n va cap a la balada romàntica somiadora, i dona bons resultats el frec amb la seva vibració vocal soul i la marea de sintetitzadors.
La temàtica general es desenvolupa movent l’accent en l’àmplia gamma de maneres anímiques que basculen entre l’enamorament de l’amor i l’impuls de donar-se de baixa per sempre de les coses d’estimar. Incloent-hi el rampell rabiós: "Siento que perdí poniéndote a ti de primero / Eres un cabrón, igual todo te importa cero", canta Karol G, melodiosament, per començar, a Te llevas to, tema de punxant deriva electrònica amb picades d’ullet al drum’n’bass, que es va enfosquint i acostant-se al trap (amb producció del porto-riqueny Tainy).
Experimental
Hi ha reggaetons lleugers, tirant a convencionals, com Matadora o ¿Con quién andará? (que obre un sample de Porque te vas en la veu de Jeanette), i tan sols una picada d’ullet al folklore amb l’agradable cúmbia Alguien que te amaba (amb Pedro Astudillo, que va ser compositor de Selena, com a coautor).
Al seu torn, treu una línia relativament experimental. Aquí trobem, per exemple, la tristoia Final feliz, amb Judeline com a coautora i la francesa Oklou en una producció minimalista i sigil·losa. I Bby wow, on Karol G embarca la mateixa Judeline i Rusowsky en un trio inèdit, pròxim al disruptiu món sònic i rítmic d’aquest últim.
Tot i que, per a sorpreses, el tancament del disc, en què Carolina Giraldo Navarro s’alia amb Greg González (Cigarettes After Sex), coautor de Después de ti, en què cola un punteig de guitarra afí al desemparament emocional que transmet la cançó. Una fusió de mons inesperada i ben resolta, que alimenta la sensació que Karol G vol ser alguna cosa més que no pas una estrella del reggaeton comercial.
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