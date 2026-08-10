Portalblau tanca la 19a edició amb 12.500 assistents, un 98% d'ocupació i catorze propostes amb entrades esgotades
Maria Jaume es converteix en la primera artista confirmada del festival, que el 2027 celebrarà 20 anys
Portalblau, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània organitzat per l'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà), el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions, ha tancat aquest diumenge el gruix de la programació musical d'estiu amb el concert de Sopa de Cabra al Fòrum Romà MAC-Empúries. El festival conclou la 19a edició amb 12.500 persones assistents i una ocupació global del 98%. De les 22 propostes programades, quatre han estat gratuïtes i, de les divuit amb entrada, catorze han exhaurit totes les localitats. Més enllà de les xifres, els organitzadors valoren "especialment" la fidelitat del públic que confia en la proposta artística del Portalblau, amb disciplines, formats i artistes diversos
Segons informa el festival, la singularitat dels espais ha tornat a ser un dels grans trets distintius del Portalblau perquè inclou espais patrimonials i naturals de l'Escala, Empúries i l'Empordà que estableixen un diàleg entre creació contemporània, història i paisatge mediterrani i converteixen cada concert, espectacle o conversa en una experiència vinculada al territori.
Una de les principals novetats de la 19a edició ha estat la creació de l'Espai PROA, el programa de Portalblau dedicat a la nova creació i al suport i la visibilitat del talent emergent.
Enguany, deu propostes artístiques han format part d'aquesta línia de programació. Durant l'estiu hi han participat, entre d'altres, Victòria Vilalta, Anna d'Ivori, Amaia Miranda, Roger Padrós, L'arannà, Gregotechno i NAINA. La resposta del públic ha estat especialment significativa: Anna d'Ivori, Roger Padrós i L'arannà han exhaurit les localitats dels seus concerts. Amb l'Espai PROA, Portalblau reivindica també la responsabilitat dels festivals i dels agents culturals en la construcció del teixit creatiu.
El programa tindrà continuïtat al setembre amb la quarta edició del Concurs Escenari Portalblau, destinat a impulsar nous projectes musicals i donar-los suport econòmic, visibilitat i l'oportunitat de formar part del festival. Entre les incorporacions destacades d'aquest 2026 hi ha també la creació d'El fil invisible, el pòdcast oficial del festival, conduït per Sergi Marín.
Mirant cap al 20è aniversari
Maria Jaume formarà part de la programació de Portalblau 2027 i es converteix així en la primera artista confirmada de la 20a edició del festival. El concert d'enguany, previst inicialment per al 31 de juliol a la Mar d'en Manassa i amb totes les localitats exhaurides, no es va poder celebrar a causa d'una indisposició de l'artista. Portalblau recupera així per a l'any vinent una de les cites que havia generat més expectació aquesta temporada i inicia simbòlicament el camí cap a una edició especialment significativa.
Amb la programació de tardor encara per davant, Portalblau enceta així el tram final d'una 19a edició marcada per l'alta fidelitat del públic, la qualitat i diversitat de la programació, la singularitat dels espais, el suport a la nova creació i una concepció de la cultura estretament vinculada al territori i a la societat.
I, al mateix temps, el festival mira cap al 2027. Portalblau prepara la seva 20a edició entenent els vint anys no com un punt d'arribada, sinó com l'impuls per obrir una nova etapa amb "més creació, més territori, més comunitat i noves maneres de viure i compartir la cultura".
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