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Sopa de Cabra fa ressonar 40 anys de cançons entre les ruïnes d’Empúries

Amb la tramuntana com a teló de fons i les entrades exhaurides, el grup gironí va oferir una actuació memorable al festival Portalblau

Sopa de Cabra al seu concert al Portalblau, a les ruïnes d'Empúries

Sopa de Cabra al seu concert al Portalblau, a les ruïnes d'Empúries / Júlia Berrido

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Àfrica Benavente

L'Escala

Sopa de Cabra va acomiadar aquest diumenge el Portalblau amb un concert de la gira dels quaranta anys al Fòrum Romà d’Empúries. La tramuntana que treia el cap entre les ruïnes semblava feta a mida per a l’escena: Gerard Quintana, amb els cabells al vent, i una banda que continua convertint l’Empordà en territori emocional. En un concert amb les entrades exhaurides, van sonar himnes com Camins, El far del sud, i, inevitablement, L’Empordà, en una nit amb públic de totes les edats i molt entregat. Les cadires, ocupades molta estona abans de començar, feien pensar en una vetllada reposada, però el públic tenia altres plans.

Al llarg del concert, el grup de Quintana i Thió va anar repassant quatre dècades de repertori, recuperant cançons com Si et quedes amb mi, El boig de la ciutat o Hores bruixes, i amb un gest d’afecte i suport cap a Cuco. Beth, incorporada en aquesta gira, posava veu als cors. També hi va haver espai per a la reivindicació: abans de la versió de Guerra Quintana va aprofitar per carregar contra l’extrema dreta i alguns dels seus representants.

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Però va ser la música qui va acabar imposant-se. A mesura que avançava la nit, les cadires van anar deixant de tenir sentit, fins que durant gairebé les últimes deu cançons, pràcticament havien desaparegut. Quaranta anys després, el «Bona nit, malparits!» continua sent una manera prou bona d’explicar què és Sopa de Cabra: cançons que formen part de la memòria de diverses generacions i que, encara avui, aconsegueixen fer que una nit d’agost a Empúries sembli una nit irrepetible.

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