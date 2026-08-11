Activitats destacades per fer aquest dimarts 11 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig rep la cantant Rosario.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 20 h.
Entrades exhaurides.
Cadaqués
El gaiter gallec Carlos Núñez arriba al Festival Sons del Món.
On? Al Celler Martín Faixó.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
Figueres
El cicle Nits d'Art ret homenatge a Pere Portabella amb un concert dedicat a la música de Bach i la projecció posterior del film El silenci abans de Bach.
On i quan?
A les 19.30 h, a la Capella del Penal,«Música de Bach», amb el Trio Orlina, la Coral Germanor del Casino Menestral i la mezzosoprano Clàudia Schneider.
A les 22 h, a la Plaça d’Armes, cinema a la fresca amb El silenci abans de Bach.
Entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
Porta Ferrada presenta Júlia Colom.
On? Al Teatre Auditori Narcís Masferrer.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
Festa Major de Roses
La festa continua amb una nit de música, astronomia i concerts gratuïts.
On i quan?
A les 19 h, al recinte firal de l’antic càmping Bahía, obertura de l’espai Barraquetes i Barraques.
A les 21 h, al Castell de la Trinitat, Nit d’estels, amb visita guiada i observació astronòmica (cal inscripció prèvia; activitat gratuïta).
A les 23 h, a les Barraques de l’antic càmping Bahía, sessió de DJ Lia Jensen i concert d’Els Catarres.
Activitats gratuïtes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori
- Traslladen en helicòpter al Trueta una persona ferida greu després d’un ofegament a Roses