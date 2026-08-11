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Activitats destacades per fer aquest dimarts 11 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Els Catarres, que actuaran a la Festa Major de Roses.

Els Catarres, que actuaran a la Festa Major de Roses. / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Calella de Palafrugell

El Festival Cap Roig rep la cantant Rosario.

On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.

Quan? A les 20 h.

Entrades exhaurides.

Cadaqués

El gaiter gallec Carlos Núñez arriba al Festival Sons del Món.

On? Al Celler Martín Faixó.

Quan? A les 20 h.

Entrades de pagament.

Figueres

El cicle Nits d'Art ret homenatge a Pere Portabella amb un concert dedicat a la música de Bach i la projecció posterior del film El silenci abans de Bach.

On i quan?

A les 19.30 h, a la Capella del Penal,«Música de Bach», amb el Trio Orlina, la Coral Germanor del Casino Menestral i la mezzosoprano Clàudia Schneider.

A les 22 h, a la Plaça d’Armes, cinema a la fresca amb El silenci abans de Bach.

Entrades de pagament.

Sant Feliu de Guíxols

Porta Ferrada presenta Júlia Colom.

On? Al Teatre Auditori Narcís Masferrer.

Quan? A les 20 h.

Entrades de pagament.

Festa Major de Roses

La festa continua amb una nit de música, astronomia i concerts gratuïts.

On i quan?

A les 19 h, al recinte firal de l’antic càmping Bahía, obertura de l’espai Barraquetes i Barraques.

A les 21 h, al Castell de la Trinitat, Nit d’estels, amb visita guiada i observació astronòmica (cal inscripció prèvia; activitat gratuïta).

A les 23 h, a les Barraques de l’antic càmping Bahía, sessió de DJ Lia Jensen i concert d’Els Catarres.

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