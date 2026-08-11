Els quaderns de vacances desperten passions entre els lectors adults
El ‘Cuaderno Blackie Books’, pioner a l’hora de convertir en oci adult els quadernets escolars d’estiu, celebra el seu 15è aniversari en ple ‘boom’ estiuenc de llibres de passatemps, enigmes i problemes de lògica.
David Morán
Els catalans, ja ho va dir el poeta, fan coses, i això aquí i ara, en la cresta de la milionèsima onada de calor i en ple mes d’agost, es tradueix a fer deures. Tal com sona. Amb llapis, goma d’esborrar i, el més important, sense cap suspens amenaçador gronxant-se a l’horitzó. La llibertat condicional de la infància, convertida en passatemps madur de l’hora del vermut. Deures per gust. Exercicis perquè sí. Vacances Santillana, sí, però amb més rialles que plors i notables dosis de voluntat pròpia. "Jo no ho entenc, però hi ha gent a qui li agraden els reptes", ironitza Daniel López Valle, ideòleg juntament amb l’il·lustrador Cristóbal Fortúnez del Cuaderno Blackie Books i culpable més o menys directe que milers d’adults s’hagin entestat a dedicar part del repòs estival a una cosa que probablement avorrien quan eren petits.
Ara mateix, de fet, és probable que algú, en una platja remota o al xiringuito de la cantonada, intenti resoldre aquell laberint de gelat gairebé fos que destapa el quadern del 15è aniversari o invoqui Josep Pla perquè li xivi quina de les seves frases obre la seva versió catalana. A partir d’aquí, barra lliure de sopes de lletres, mots encreuats, exercicis de lògica i tests d’allò més variats. En una pàgina, Cervantes i Sylvia Plath. En la següent, Bad Bunny, Rosalía o qui sap si La Odisea de Christopher Nolan. Una barreja de "sublim i pintoresc", com li van dir els maquetadors que van donar forma al primer quadern, que s’ha acabat convertint en el sant i senya de l’assumpte.
"Com deia Chesterton, el contrari del que és divertit és el que és avorrit, no el que és seriós, i nosaltres hem volgut fer una cosa que fos divertida i seriosa alhora", defensava López Valle el 2012, quan Blackie Books es va inventar un nínxol de mercat i va llançar un curiós artefacte en què Chiquito de la Calzada xampurrejava urdú, la cara (oculta) de Jordi González amagava missatges encriptats i les trames de corrupció es resolien a cop de mots encreuats.
"Ens agrada pensar que el quadern reflecteix una mica quin és l’estat del món i quins són els seus referents en cada moment", assegura l’escriptor i enigmista ara que aquella feliç ocurrència arriba a la seva quinzena entrega amb prop de 500.000 exemplars venuts i una completa gamma de variacions dedicades als nens, els adults prèmium, el Mundial i l’hivern. "Tenim la sort de saber que a l’altra banda hi ha gent i ens hem anat guiant pel que ens demanaven", reconeix López Valle, entretingut aquests dies donant forma al setè Cuaderno de invierno.
Oferta i demanda
Aquesta lògica de l’oferta i la demanda també és, se suposa, el que explica que al voltant de la criatura de López Valle i Fortúnez hagin emergit tota mena de quaderns de passatemps i llibres per jugar i fer una pausa de reels i algoritmes. Un nostàlgic elogi de l’entreteniment sense pantalles que no és nou –els últims anys ja s’havien publicat quaderns temàtics amb el segell Lonely Planet o El Mundo Today– però que ha incrementat considerablement la seva presència en quioscos i llibreries amb l’aparició, aquest mateix estiu, de nous títols com Quadern de llengua i cultura (Columna), Quadern de passatemps històrics (Columna), Quadern d’estiu: per fer vacances de les vacances (Rosa dels Vents), Cuaderno. Trivia de verano (Península) i noves entregues de Passatemps irreverents per a catalanoaddictes (Fanbooks) o de l’edició catalana del quadern que Blackie Books publica des de fa tres anys.
Al seu voltant, per si fos poc, el boom de llibres de lògica i endevinalles com Murdoku, Murdle i Bordergrams, passatemps per resoldre assassinats que, a més d’impulsar tota mena de rèpliques locals i volums amb títols tan pintorescos com Operaciones secretas para resolver mientras haces caca, fa setmanes que governen amb mà de ferro les llistes de vendes. ¿Exagerat? Gens. L’últim mes no hi ha hagut cap llibre de no-ficció en castellà o en català capaç de fer ombra a Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos, de Manuel Garand (Temas de Hoy).
Encara més: segons dades de Libridata, només tres dels 10 llibres de no-ficció més venuts durant l’última setmana de juliol no estaven relacionats amb la lògica, els sudokus criminals i els quaderns d’activitats estiuenques. Tant en català com en castellà, on el podi se’l reparteixen Manuel Garand i el Cuaderno Blackie Books. A la llibreria Ona els despatxaven aquesta setmana a bon ritme i en alguns comerços de barri ja era pràcticament impossible trobar-los. En un d’ells, la llibretera convida a endur-se una còpia de Passatemps irreverents per a catalanoaddictes. "És el més semblant", apunta.
L’elogi de la competència
"Quan passes per davant de la llibreria és inevitable adonar-te’n, i a estones ens supera una mica, perquè gairebé tots aquests productes, diguem-ne que sospitosament similars, venen de la mà de grans grups", reconeix López Valle, il·lustre exconcursant de Saber y ganar i savi a jornada completa responsable de títols com HEX (Historias Extraordinarias). "El que passa és que quan ja tenen el mateix nom, la mateixa estructura, la mateixa paginació, la mateixa mida, els mateixos continguts... Nosaltres no hem inventat el color blau, però a vegades ens hem trobat que un exercici estava copiat tal qual. No s’han pres ni la molèstia de canviar un parell d’exemples perquè no es noti. M’imagino que, malgrat tot, té la seva part d’elogi", afegeix, resignat.
Explica el canadenc Manuel Garand que un dels secrets del seu Murdoku és aconseguir que el lector-jugador es quedi totalment absort i la resta del món deixi d’existir, i una cosa semblant busquen tots aquests quaderns d’activitats que, ja sigui des de l’originalitat o la inspiració, aposten per destapar cervells, desoxidar la ment i "reforestar el cervell, lluny de les pantalles". Com a mostra, el maxicrucigrama que López Valle ha ideat de manera totalment artesanal –és a dir, a mà i amb un diccionari al costat– per celebrar el 15è aniversari del seu quadern.
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