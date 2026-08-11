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El festival Sons del Món tanca els concerts de la Ciutadella de Roses i es trasllada a cellers de l'Empordà

La programació a la Ciutadella ha superat la barrera dels 30.000 espectadors

Moment del concert de Pablo Alborán al Sons del Món de Roses.

Moment del concert de Pablo Alborán al Sons del Món de Roses. / Gaspar Morer

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ACN

ACN

Roses

El concert de God Save The Queen ha tancat aquest dilluns a la nit la programació del festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) que, per segon any consecutiu, ha superat la barrera dels 30.000 espectadors. Els organitzadors subratllen que aquesta xifra consolida el festival com una de les grans cites culturals i d'oci a l'estiu de la Costa Brava. Dels concerts a l'escenari principal de la Ciutadella, han exhaurit les entrades les actuacions de Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, i del concert conjunt de Lax'n'Busto i Gossos. En paral·lel, el Village ha registrat la millor xifra d'assistents de la seva història amb més de 6.500 persones.

En aquesta edició, el Village ha comptat amb una programació variada amb les actuacions de Suu, Markos amb K, la Tura d'Eufòria, Joan Masdeu o el podcast 'Guarres!', així com festes temàtiques com 'Bojos pels 90' -que va incloure l'actuació dels clàssics dels 90 Soundlovers-, 'Verano Mix' -una festa que reivindica les cançons d'estiu i que va comptar amb l'actuació de Lorna, la creadora de l'èxit Papichulo-, o un remember de la mítica discoteca Picasso de Roses.

L'apartat gastronòmic del festival ha ofert cinc experiències gourmet -com la del xef Jordi Dalmau del restaurant Sumac o la del pastisser Albert Lorenzo de La Postreria-, així com deu propostes 'street food'. També ha ofert tres barres temàtiques: de vins de la DO Empordà, d'Estrella Damm i de còctels.

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El festival es trasllada des d'ara i fins divendres de la setmana vinent a cellers de l'Empordà. El cicle comença amb el concert de Carlos Núñez al celler Martín Faixó de Cadaqués, i continuarà amb les actuacions de Manu Guix al celler Massís de l'Albera de Garriguella (13d'agost), Quim Masferrer al celler La Vinyeta (15 d'agost), i es completarà amb el concert de Roger Mas al celler Vinyes dels Aspres (21 d'agost).

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