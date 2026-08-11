La versió més madura de Siloé emociona al Guíxols Arena
La banda val·lisoletana presenta Terrorismo Emocional davant 2.000 espectadors al festival Porta Ferrada
Andreu Coll
Siloé va demostrar ahir a la nit al Guíxols Arena perquè és un dels grups més importants del panorama indie espanyol en l'actualitat. La presentació del seu últim treball Terrorismo Emocional és una demostració de confiança i seguretat en un projecte que va arrencar fa temps i amb pocs recursos i que ara, ja entre els millors, desprèn una autoestima que només tenen aquells que han començat sense res. El Festival Porta Ferrada, que any a any es compromet amb el gènere indie rock, va esdevenir testimoni de com la banda val·lisoletana va presentar el seu nou disc, amb una posada en escena on també van sonar algunes de les lletres que han permès a la formació guanyar-se la confiança de la gent.
La gira de presentació, amb tres mesos de concerts a l'esquena, ja comença a discernir quines cançons són les més esperades. Las palabras, Si te pones de mi parte o Amor infinito van connectar d'una manera diferent ahir amb els prop de 2.000 espectadors que van agrupar-se a l'escenari gros del festival. Malgrat la novetat que suposaven les noves lletres, no van faltar clàssics com La oposición, Esa estrella i Nada que se parezca a ti, que van ajudar a generar una connexió especial amb un públic completament entregat tot i la calor. El gran final va anar a ritme de Todos los besos, un dels moments més celebrats de la nit, com també una versió tranquil·la de Sangre i una versió acústica de Que merezca la pena.
El Festival Porta Ferrada va optar per Éxtasis i la banda càntabra Repion per completar el cartell d'ahir al Guíxols Arena, en la cita que el festival dedica anualment a l'indie rock.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori