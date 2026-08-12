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Carlos Núñez revoluciona el Celler Martín Faixó a Sons del Món

El músic gallec ha portat a Cadaqués un repertori de cançons celtes arranjades per Beethoven, algunes de les quals encara inèdites

Carlos Núñez al Celler Martín Faixó de Cadaqués.

Carlos Núñez al Celler Martín Faixó de Cadaqués. / Gaspar Morer

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Redacció

Redacció

Cadaqués

Carlos Núñez va aconseguir transformar un escenari íntim al Celler Martín Faixó de Cadaqués en tot una pista de ball. El recital, programat ahir dins el Festival Sons del Món i que inaugurava els concerts als cellers, va omplir l'espai de música celta composta per Beethoven, i que el gaitista va interpretar acompanyat de la violinista catalana María Sánchez i de l'arpista bretona Bleuenn Le Friec.

El concert va incloure algunes peces que Núñez encara no havia tocat enlloc, juntament amb un repàs de la seva discografia. El públic va acabar pujant a l'escenari per ballar i compartir l'alegria de la música celta.

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