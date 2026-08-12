Carlos Núñez revoluciona el Celler Martín Faixó a Sons del Món
El músic gallec ha portat a Cadaqués un repertori de cançons celtes arranjades per Beethoven, algunes de les quals encara inèdites
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Carlos Núñez va aconseguir transformar un escenari íntim al Celler Martín Faixó de Cadaqués en tot una pista de ball. El recital, programat ahir dins el Festival Sons del Món i que inaugurava els concerts als cellers, va omplir l'espai de música celta composta per Beethoven, i que el gaitista va interpretar acompanyat de la violinista catalana María Sánchez i de l'arpista bretona Bleuenn Le Friec.
El concert va incloure algunes peces que Núñez encara no havia tocat enlloc, juntament amb un repàs de la seva discografia. El públic va acabar pujant a l'escenari per ballar i compartir l'alegria de la música celta.
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona