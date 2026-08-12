Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
directe eclipsimiradors eclipsi GironaColòmbiaferit PalamósMediaMarktGirona FCagenda Girona
instagramlinkedin

Els millors plans pel dimecres 12 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Ernest Prana, que actuarà a Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

Ernest Prana, que actuarà a Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. / DG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Banyoles

Música en directe al Set Cafè amb Nur, dins la programació estiuenca de les Nits de Tastets Musicals.

On? Al Set Cafè.

Quan? A les 21 h.

Entrada gratuïta.

Sant Feliu de Guíxols

Porta Ferrada reuneix tres artistes de diferents generacions en una nit encapçalada per David Bisbal, una de les grans figures del pop llatí.

On i quan?

A les 20.30 h, al Guíxols Arena, actuarà Mariona Escoda; a les 21.30 h, Ernest Prana; i a les 23 h, David Bisbal.

Entrades de pagament.

Festa Major de Platja d'Aro

La celebració arrenca amb activitats esportives i familiars a la platja i els actes institucionals que donen el tret de sortida a la festa.

On i quan?

A les 9.30 h, a la Platja Gran, concurs popular de captura de síndries.

De 10 h a 12.30 h, taller d’iniciació al futbol flag.

A les 19 h, a la Plaça de l’Ajuntament, batucada itinerant amb Trastok’ts Street Band, i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, acte institucional d’inici de la Festa Major.

A les 20 h, a la Plaça de l’Ajuntament, pregó a càrrec de l’Associació de Restauració i Oci Nocturn ARION.

A les 21 h, a la Plaça Major, actuació de Gospel d’Aro.

Activitats gratuïtes.

Santa Cristina d'Aro

La Santa Market. Fins al 30 d’agost, més d’una trentena de propostes gastronòmiques i més d’un centenar d’expositors en rotació al mercat d’artesania. Cada dia música en directe i activitats infantils. De 18 h a 01 h hores, cada dia.

Notícies relacionades

Entrada de pagament.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
  2. L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
  3. Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
  4. On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
  5. Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
  6. Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
  7. Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona
  8. Necrològiques de l'11 d'agost de 2026

Els millors filtres per fotografiar l'eclipsi solar amb el mòbil i on es poden comprar

Els millors filtres per fotografiar l'eclipsi solar amb el mòbil i on es poden comprar

El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries cataloga el fons lapidari municipal

El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries cataloga el fons lapidari municipal

Els equipaments culturals de Lloret de Mar reben més de 90.000 visitants fins al juny

Els equipaments culturals de Lloret de Mar reben més de 90.000 visitants fins al juny

La guia definitiva per comprar ulleres de l’eclipsi: on es poden trobar, quant valen i cinc coses en què cal fixar-se per escollir les adequades

La guia definitiva per comprar ulleres de l’eclipsi: on es poden trobar, quant valen i cinc coses en què cal fixar-se per escollir les adequades

Com em poso les ulleres homologades per a l'eclipsi si ja porto ulleres per veure?

Com em poso les ulleres homologades per a l'eclipsi si ja porto ulleres per veure?

Localitzen un cos sense vida a la zona on es buscava un parapentista desaparegut des de dissabte a Àger

Localitzen un cos sense vida a la zona on es buscava un parapentista desaparegut des de dissabte a Àger

Brad Pitt confessa que va tornar a beure després de set anys sobri

Brad Pitt confessa que va tornar a beure després de set anys sobri

Josep Pedrerol: "Soc del Barça, però a la tele miro de no ser de ningú"

Josep Pedrerol: "Soc del Barça, però a la tele miro de no ser de ningú"
Tracking Pixel Contents