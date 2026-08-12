Els millors plans pel dimecres 12 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Banyoles
Música en directe al Set Cafè amb Nur, dins la programació estiuenca de les Nits de Tastets Musicals.
On? Al Set Cafè.
Quan? A les 21 h.
Entrada gratuïta.
Sant Feliu de Guíxols
Porta Ferrada reuneix tres artistes de diferents generacions en una nit encapçalada per David Bisbal, una de les grans figures del pop llatí.
On i quan?
A les 20.30 h, al Guíxols Arena, actuarà Mariona Escoda; a les 21.30 h, Ernest Prana; i a les 23 h, David Bisbal.
Entrades de pagament.
Festa Major de Platja d'Aro
La celebració arrenca amb activitats esportives i familiars a la platja i els actes institucionals que donen el tret de sortida a la festa.
On i quan?
A les 9.30 h, a la Platja Gran, concurs popular de captura de síndries.
De 10 h a 12.30 h, taller d’iniciació al futbol flag.
A les 19 h, a la Plaça de l’Ajuntament, batucada itinerant amb Trastok’ts Street Band, i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, acte institucional d’inici de la Festa Major.
A les 20 h, a la Plaça de l’Ajuntament, pregó a càrrec de l’Associació de Restauració i Oci Nocturn ARION.
A les 21 h, a la Plaça Major, actuació de Gospel d’Aro.
Activitats gratuïtes.
Santa Cristina d'Aro
La Santa Market. Fins al 30 d’agost, més d’una trentena de propostes gastronòmiques i més d’un centenar d’expositors en rotació al mercat d’artesania. Cada dia música en directe i activitats infantils. De 18 h a 01 h hores, cada dia.
Entrada de pagament.
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