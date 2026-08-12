Júlia Colom comparteix la seva força al Porta Ferrada
La cantant mallorquina va fer un repàs al Teatre Municipal de les cançons que més li agraden de la seva discografia
La cantant mallorquina Júlia Colom va estrenar-se ahir al festival Porta Ferrada amb un recital íntim al Teatre Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Colom va fer un repàs de temes dels seus dos àlbums, Miramar (2023) i Paradís (2025), amb una selecció d'aquelles cançons que més gaudeix cantant. El recital va comptar amb l'únic acompanyament d'una guitarra, amb peces com Ell i Ella, Olivera, Gelosies o la Tornada de collir figues, que la mallorquina va cantar amb emoció i força.
Durant el concert, la cantant va anar compartint detalls i el context de cada peça, fent partícip al públic del procés de creació o la importància de la història que s'explicava al darrere d'allò que volia cantar. El recital va acabar amb dos bisos, els aplaudiments agraïts del públic i amb una denúncia explícita contra la massificació turística de Mallorca i de les Illes Balears, que Colom va combatre cantant.
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