El Summerfest Cerdanya es consolida amb la cinquena edició
El festival es posa en dansa demà amb Joan Dausà i rebrà La Ludwig Band, Rosario o Lax’n’Busto
Cinc anys després d’aterrar a Puigcerdà i desplaçada ja fa anys la competència del Cerdanya Music Festival, l’Occident Summerfest Cerdanya es consolida, amb la nova edició que comença demà, com un dels grans festivals de l’estiu als Pirineus. Promogut, com el Festival de Cap Roig, pel Grup Clipper’s, el certamen tindrà lloc fins al 22 d’agost, obrint-se amb Joan Dausà i rebent noms com La Ludwig Band, La La Love You, Rosario o Lax’n’Busto, a més d’una nit màgica amb el Mag Lari. Tot plegat, és clar, en un entorn privilegiat i amb l’espai Village acollint l’oferta gastronòmica i activitats familiars i d’oci.
El cinquè Summerfest Cerdanya s’obre amb una gira que es tanca: La de Joan Dausà, que presenta l’àlbum Immortals, que l’ha fet una de les veus més repetides a les ràdios aquest estiu. Divendres, el festival seguirà amb un altre dels referents catalans, La Ludwig Band, abans de fer una petita pausa i tornar diumenge amb La La Love You, un dels princiapals noms del rock en espanyol. Les estrelles de la música castellana continuaran brillant a la Cerdanya amb Pablo López (dilluns 17) i Rosario (dimecres 19), abans que el català retorni a l’escenari amb tot un clàssic com Lax’n’Busto (dijous 20), de nou al peu del canó. El tribut a Coldplay Coldday (divendres 21) i Taburete (dissabte 22) tancaran els concerts del certamen.
Però no tot serà música. Més enllà de la gastronomia i propostes per a totes les edats de l’espai Village, concebut com a punt de trobada abans i després de les actuacions i amb zona de descans, el Summerfest programa una nit de màgia dimarts 18 amb el Mag Lari. El mediàtic il·lusionista presenta Strafalari, un espectacle amb humor, ritme i participació del públic, i on no faltaran els seus grans trucs.
“Fa cinc anys vam iniciar aquest projecte amb la voluntat de crear un festival diferent, estretament vinculat al territori i capaç d’oferir una experiència de màxima qualitat”, afirma el director del Grup Clipper’s, Juli Guiu, que afegeix que assolir el lustre de vida “demostra que l’Occident Summerfest ja forma part del calendari cultural de l’estiu i ens anima a continuar creixent sense perdre la nostra essència”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona