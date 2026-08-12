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Tres festivals, tres ànimes

Schubertíada, Summerfest Cerdanya i F'Estiu es posen dijous en marxa en diferents punts de la província

Imatges de les edicions passades de F'Estiu, Summerfest Cerdanya i Schubertíada.

Imatges de les edicions passades de F'Estiu, Summerfest Cerdanya i Schubertíada. / F'Estiu/ Summerfest Cerdanya/ David Borrat

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Aquest dijous, en només dues hores de diferència, es posa en marxa un potent triangle de festivals amb tres ànimes ben diferents i, també, en tres punts ben distants de la província: Al Baix Empordà, a Calonge i Sant Antoni, el sisè F’Estiu, una proposta de mitjà format amb programació d’allò més diversa; a l’Alt Empordà, la Schubertíada, que en la 34a edició segueix mantenint l’essència del lied i diumenge ja s’instal·larà a Vilabertran; i, més al nord-oest, el cinquè Occident Summerfest Cerdanya, a un nivell ja macro i de gran escenari. Tres estils de festival que no són, ni de bon tros, els únics que fan part de l’oferta musical d’estiu a la demarcació, però que aterren el mateix dia d’agost per aprofitar l’embranzida d’altres dels més ambiciosos a Girona que encara tenen corda (Cap Roig, Porta Ferrada, o Sons del Món) o ja s’han anat acomiadant aquest estiu (Festival de Peralada, Ítaca, o Portalblau).

A les 20 h de dijous la Schubertíada obrirà la seva 34a edició amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco a l’Espai Misteri de Vilajuïga. Divendres el festival es mou a l’Església de Sant Pere de Pals abans d’instal·lar-se, definitivament i fins al 30 d’agost, a la Canònica de Santa Maria Vilabertran, que és casa seva. L’inaugural serà un concert lligat pels lieder del compositor mallorquí Miquel Capllonch, que visqué a Alemanya entre 1885 i 1912. La seva obra se situarà en relació amb alguns dels músics amb qui es relacionà, com Clara Schumann, Hans Pfitzner o Richard Strauss.

Una hora més tard que el festival de lied es posi en marxa, ho farà la gran festa del Summerfest Cerdanya, que s’inaugura amb Joan Dausà presentant el seu darrer àlbum, Immortals. El cantant ja l’ha dut amb èxit per altres escenaris de la província i ara fa parada a Puigcerdà en el que serà el darrer concert de la gira. De fet, tan sols queden poques entrades a la pista per veure el concert, que tindrà la zona de graderia plena de gom a gom.

El F’Estiu ofereix el seu primer gran concert a les 22 h, tot i que pot apuntar-se que s’haurà activat abans que el Summerfest per l’actuació que el duet Camèlia farà en el marc del F’Estiueig, el nou apartat del festival per ser plataforma d’artistes locals i emergents. L’espectacle principal, però, serà el que faran Els Amics de les Arts, de gira pel vintè aniversari i que repassaran els seus grans èxits.

Grans noms

Schubertíada, Summerfest Cerdanya i F’Estiu coincideixen en la jornada d’inici, i és curiós que els dos darrers ho facin també en la final, el dia 22 d’agost. El festival ceretà presenta un cartell que destaca pels seus grans noms: La Ludiwg Band, La La La Love You, Pablo López, el Mag Lari (en un parèntesi de màgia), Rosario, Lax’N’Busto, Coldday (tribut a Coldplay) i Taburete. Al seu torn, el F’Estiu duu un programa ben eclèctic amb Judit Nedermann & GIO Symphonia, La Ludwig Band, Mariona Escoda, les cobles Sant Jordi i La Principal de Llobregat, Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i la Sant Andreu Jazz Band. Si aquest darrer, a Calonge i Sant Antoni, descansarà de diumenge a dimarts, a Puigcerdà tan sols s’aturarà el certamen dissabte.

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A Vilabertran, en canvi, la programació s’allargarà fins a finals de mes, el dia 30, fent només dos parèntesis: Aquest dissabte, abans de traslladar-se a Vilabertran, i dilluns 24. En total, una vintena de concerts completen un programa "equilibrat" que recull artistes consagrats com Matthias Goerne, Samuel Hasselhorn o el duet Andrè Schuen i Daniel Heide; i cares noves i prometedores, com Mireia Tarragó, Matilda Sterby i Ruzan Mantashyan.

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