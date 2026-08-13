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Cancel·lat per motius de salut el concert de Nadine Sierra a Torroella

El festival retornarà l’import de les entrades per l’actuació prevista aquest dissabte i treballa per fer-lo possible en una pròxima edició

Nadine Sierra.

Nadine Sierra. / Festival de Torroella

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Redacció

Redacció

Una infecció aguda en les vies respiratòries de Nadine Sierra ha obligat a cancel·lar el concert que tenia previst aquest dissabte 15 d’agost a Torroella de Montgrí. La soprano nord-americana havia de debutar al Festival de Torroella en una actuació molt esperada, però, per prescripció mèdica, haurà de mantenir repòs vocal fins que millorin els símptomes. Es tracta d’una de les artistes més destacades en el bel canto avui dia, i habitual en grans escenaris operístics.

El Festival de Torroella ja ha comunicat que retornarà l’import de les entrades automàticament en un termini d’1 a 3 dies a totes aquelles persones que n’haguessin adquirit a través de la seva pròpia web. Aquells passis obtinguts presencialment o per via telefònica es gestionaran directament amb els interessats.

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Des de l’organització, a més de lamentar la cancel·lació i els inconvenients causats al públic, afirmen que treballaran per fer possible el debut de Sierra al certamen en una pròxima edició.

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