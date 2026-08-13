CRÒNICA
David Bisbal eclipsa Sant Feliu amb un directe trepidant de grans èxits
El cantant d’Almeria torna a actuar un 12 d’agost a Sant Feliu de Guíxols, 24 anys després del concert que va compartir amb Chenoa a poques passes del recinte de Guíxols Arena
Han passat exactament 24 anys. El 12 d’agost del 2002, un David Bisbal acabat de sortir d’Operación Triunfo actuava a Sant Feliu de Guíxols al costat de Chenoa, al camp de futbol de Vilartagues, davant de més de 10.000 persones i amb les entrades exhaurides. Aquest dimecres, el mateix dia del calendari i molt a prop d’aquell escenari, el cantant d’Almeria va tornar a Sant Feliu per debutar al Festival de la Porta Ferrada.
En un vespre inevitablement marcat per l’eclipsi solar, Bisbal també va voler acaparar totes les mirades quan va aparèixer sobre l’escenari. Vestit d’un blanc immaculat que ressaltava davant d’una pantalla brillant, només va necessitar els primers compassos de Camina y ven per posar en marxa un concert trepidant. Oye el boom i Quién me iba a decir van completar una arrencada sense respir, amb el públic cantant i ballant des del primer moment. La posada en escena va reforçar aquesta sensació d’acceleració constant, amb Bisbal ocupant l’escenari de punta a punta i buscant contínuament la complicitat dels assistents.
El mateix artista va recordar aquells inicis i la coincidència de tornar a Sant Feliu 24 anys després, el mateix dia i el mateix mes. Una mirada al passat que va encaixar amb un repertori construït, precisament, sobre més de dues dècades d’èxits. «Venim a gaudir, em deixaré la pell», va advertir. La intensitat del concert li va donar la raó, ja que les cançons es van succeir gairebé sense treva.
Grans èxits com a fil conductor
No amanece, Silencio i Lloraré las penas van mantenir el ritme abans de Vivir así es morir de amor, la versió del clàssic de Camilo Sesto i carta de presentació d’Eternos, el nou projecte discogràfic de Bisbal, en el qual versiona grans cançons de la música espanyola des del seu propi registre. Després va seguir amb Torre de Babel i Al-Ándalus, amb una aposta clara per la seva cara més ballable i per una successió de cançons reconeixibles des dels primers compassos. Més que construir un concert de contrastos, va convertir els seus grans èxits en el fil conductor, amb poques concessions al descans.
El públic també va tenir un paper protagonista. «Sou com la meva coral», va dir Bisbal en sentir com les grades completaven els cors de les cançons. Amb Perdón i A partir de hoy va avançar cap a una recta final en què Wavin’ Flag va deixar una de les imatges de la nit. El cantant va recollir diverses banderes que li acostaven des del públic, entre les quals hi havia la d’Almeria, i va apel·lar a les «terres germanes unides» mentre les feia onejar sobre l’escenari.
Si tú la quieres va donar pas al tram més explosiu. Esclavo de tus besos, Bulería i, finalment, Ave María van tancar una actuació frenètica amb què Bisbal va acabar d’eclipsar Sant Feliu a partir de grans èxits.
Abans del cap de cartell, Mariona Escoda i Ernest Prana havien estat els encarregats d’obrir una vetllada que ja havia començat amb un altre protagonista: l'eclipsi solar. Tot i que els núvols van fer la guitza i en van dificultar l’observació, el fenomen astronòmic va posar el contrapunt final a una nit marcada per més d’una coincidència.
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