Els plans més destacats del dijous 13 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Besalú
Besalú acull una nova edició del Nits de Circ internacional que reuneix malabaristes, equilibristes, pallassos i acròbates d’arreu del món en una producció creada per a les nits d’estiu.
On? Als Jardins del Molí.
Quan? A les 21:30 h.
Entrades de pagament.
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig continua amb la seva programació. Avui rep Malú.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 22:15 h.
Entrades exhaurides.
Calonge
El Festival F'Estiu presenta Els Amics de les Arts, que celebren els seus 20 anys de trajectòria.
On? Als Jardins del Castell.
Quan? A les 22 h.
Entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada acull Sandra Monfort.
On? Al Teatre Auditori Narcís Masferrer.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
Sant Gregori
El Festival de Guitarra de Girona presenta, avui, Filippo Dall'asta Gypsy Jazz Trio.
On? A la Plaça del poble.
Quan? A les 21 h.
Entrada gratuïta.
Sant Miquel de Fluvià
Presentació literària del llibre Amb els pits a l'aire, de Núria Esponellà. L'acte anirà a càrrec d'Isabel Guzmán, i comptarà amb la presència de l'autora.
On? Al Claustre.
Quan? A les 19 h.
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