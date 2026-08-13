Jaume Benavente explora el viatge com a cura a "Sota una mateixa tempesta"
L’obra guardonada al Premi Empordà de Novel·la de Jaume Benavente forma un mosaic de veus que giren al voltant de les conseqüències de l’inesperat
D’un moment a l’altre, la vida feliç i agradable d’una parella d’artistes -un escultor i una traductora- que viuen tranquilament a la Floresta, entaforats dins les muntanyes de Collserola, s'ensorra sense remei. Sense cap avís previ ni senyal que fes sospitar res, una malaltia sacseja les seves vides, obligant-los a refer-se en un present i repensar un futur que se'ls fa hostil. Això és el que els passa a dos dels personatges de Sota una mateixa tempesta (Brau Edicions) de Jaume Benavente, obra guardonada al IX Premi Empordà de Novel·la.
La història de com en Gerard i l'Èlia senten i viuen les seqüeles d’una malaltia que ha entrat a les seves vides i que els desestabilitza profundament és una de les que componen aquesta novel·la coral, que també inclou la fugida d’un armeni de l’Alt Karabakh que el porta a fer d’okupa d’una masia als afores de Barcelona; o la història personal de l’Àngel Peiró, un veí del Poblenou que veu amb dolor com el barri que tant estimava canvia irremeiablement. Els personatges s'acaben enllaçant i evolucionen a través de les decisions que prenen. L’autor ja havia optat per aquesta fórmula de veus compostes en els últims treballs que ha fet, amb un resultat que el satisfà, ja que li serveix de motlle per poder aprofundir en els seus pensaments, cabòries i decisions: "agafar diverses percepcions a través dels personatges fa que el lector pugui treure’n una imatge més global. Crec que la vida és complexa i alhora fragmentària, i la reunió de diferents mirades pot contribuir a fer que l’obra sigui més completa", indica.
La importància del context
Benavente va començar a escriure la novel·la en un context social i polític determinat: l’esclat del conflicte a l’Alt Karabakh, que ha quedat profundament plasmat en la narració, i que de fet és el que marca la vida d’un dels personatges, en Vardam, que fuig dels estralls d’una guerra maleïda. Aquest conflicte és un dels detonants de l’obra, que l’autor va repescar per teixir el seu imaginari marcat per una obsessió: parlar sobre la fragilitat de la vida i de la irrupció de l’inesperat.
«Soc bastant immediat, quan una cosa m’afecta, si em serveix com a detonant, em poso a escriure», explica l’autor. I el conflicte d’Armènia, diu, fa temps que li interessa: "sempre m’ha semblat que és un país que com que no té petroli ni gas, l'han ben retallat per tot arreu", valora.
De fet, Benavente no només aprofita el context social i polític per reflectir-ho a l’obra i desenvolupar-hi la psicologia dels seus personatges, sinó que també procura que els espais en què transcorre siguin llocs coneguts per ell. Des del parc que hi ha a la riba del Besòs que el nét de l’Àngel regenta quan surt a patinar, fins a al bar en un poblet al nord d’Islàndia on en Gerard i l’Èlia acaben asseguts en el seu viatge per cosir ferides. L’únic lloc que no va poder trepitjar va ser Armènia, per culpa de la guerra. «El viatge és molt important pel meu treball, tant com a estratègia narrativa com pels temes", assenyala Benavente. "M’agrada haver estat als llocs que descric i amarar-me del seu esperit i atmosfera. Quan hi ets, de vegades és quan ve una revelació, penso: ‘no sé com ho faré, però això ho faré servir’".
Viatjar sense fer turisme
Si bé el viatge és elemental per l’autor, deixa molt clara dins la novel·la la seva posició respecte de la dualitat "viatjar" i "fer turisme", que per ell tenen matisos molt diferents. "Tots fem turisme, no puc condemnar la gent a viure a casa seva, però crec que no cal viatjar tant", diu. "Ara hi ha una mena d’histèria col·leccionista d’espais per penjar-ho tot a les xarxes, i això em sembla nefast, jo quan viatjo intento passar mínimament com un habitant més, ser gairebé invisible al lloc on vaig, crec que és el més respectuós", manifesta.
L’art és un altre dels elements que també sargeix la novel·la, i que serveix com a far de llum: a través d’un quadre d’Albert Bierstadt o amb el llibre To a Mountain in Tibet de Colin Thubron.
L'autor presentarà la novel·la el 22 de setembre a la Llibreria Ona de Barcelona, i firmarà exemplars durant la Setmana del Llibre en català. A Figueres, la presentació es farà el 9 d'octubre. També té pendents de confirmació dues presentacions a Palafrugell i Ultramort.
Benavente té un corpus literari que abasta una vintena d’obres, que més enllà de novel·les, també inclouen llibres de viatges, narrativa breu, poesia o literatura juvenil. De fet, amb la novel·la curta El carreró de la Serp ha guanyat un segon premi literari aquest 2026, el Maig -Memorial Pasqual Batalla de l’Ajuntament de Vila-Real, a València.
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